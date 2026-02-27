Secretarul de stat al SUA Marco Rubio pleacă luni în Israel, în contextul tensiunilor cu Iranul. Vizita fără reporteri acreditați

Secretarul de stat Marco Rubio va călători în Israel, luni și marți, unde va discuta o serie de priorități regionale, inclusiv situația din Iran și Liban, precum și eforturile continue de implementare a Planului de Pace în 20 de puncte pentru Gaza al președintelui Donald Trump, a anunțat Departamentul de Stat al SUA.

Marco Rubio nu intenționează să ia reporteri cu el în avionul spre Israel — o excepție rară de la precedentul de decenii pentru secretarii de stat americani — în timpul vizitei programate pentru 2‑3 martie 2026, pe fondul tensiunilor regionale legate de Iran, potrivit France 24.

Vizita vine după o rundă de discuții mediate de Oman între Statele Unite și Iran, privite ca o tentativă de ultim moment de a evita un conflict, deși optimismul inițial a fost temperat de avertismentul Teheranului că Washingtonul trebuie să renunțe la „cerințele excesive” pentru a ajunge la un acord.

Citește și: Amenințarea iraniană și reacția SUA: cum influențează declarațiile lui Trump programele de înarmare ale Teheranului

În timp ce Omanul a raportat progrese, Statele Unite au comunicat puține detalii despre negocieri.

Președintele Donald Trump a declarat vineri că nu este „fericit” de modul în care Iran negociază cu Washingtonul, dar nu a luat încă o „decizie finală” cu privire la o eventuală acțiune militară împotriva Teheranului, în contextul în care Casa Albă a sfătuit personalul neesențial al ambasadei să părăsească Israelul „din cauza riscurilor de securitate”.

„Nu sunt mulțumit că ei nu sunt dispuși să ne ofere ceea ce trebuie să avem. Nu sunt deloc încântat de asta. Vom vedea ce se întâmplă. Vom mai discuta mai târziu”, a spus Trump jurnaliștilor, pe măsură ce părăsea Casa Albă.

Citește și: SUA au autorizat plecarea din Israel a personalului neesenţial: Plecați cât timp sunt disponibile zboruri comerciale

Comentariile președintelui american au apărut în contextul unor speculații intense că un posibil atac militar al SUA asupra Iranului ar putea fi iminent, pe măsură ce negocierile nucleare nu au dus la un acord și Statele Unite au consolidat forțele militare în regiune, ceea ce alimentează temeri privind o escaladare a tensiunilor.

Citește și: Pentru prima dată în ultimii 25 de ani americanii schimbă tabăra în conflictul dintre palestinieni și israelieni

Editor : Ana Petrescu