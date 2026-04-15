După ce i-a spus să se limiteze la „probleme morale”, JD Vance îi cere Papei Leon „să fie atent când vorbeşte despre teologie”

Papa Leon al XIV-lea trebuie să „fie atent” atunci când vorbeşte despre probleme de teologie, afirmă vicepreşedintele american JD Vance într-un nou atac la adresa Suveranului Pontif, după ce îi transmisese „să se limiteze la probleme morale”. Și președintele Donald Trump l-a criticat pe Papa Leon, care însă a declarat că nu-și va schimba retorica împotriva războiului.

Unele dintre luările de poziţie ale Suveranului Pontif depăşesc cadrul religios, a apreciat vicepreşedintele american JD Vance într-o vizită în statul american Georgia.

„La fel cum este important ca vicepreşedintele Statelor Unite să fie atent atunci când vorbeşte despre subiecte de politici publice, cred că este foarte, foarte important ca Papa să fie atent atunci când vorbeşte despre subiecte de teologie”, a declarat JD Vance la un eveniment organizat de mişcarea conservatoare Turning Point USA, potrivit News.ro.

În pofida criticilor sale, vicepreşedintele american a ţinut să-şi exprime stima faţă de Suveranul Pontif.

„Am mult respect faţă de Papă. Îl apreciez, îl admir. L-am putut cunoaşte un pic”, a declarat el.

La începutul acestei săptămâni, JD Vance şi Donald Trump l-au criticat violent pe Papa american Leon al XIV-lea.

Vance i-a cerut „să se limiteze la probleme morale” și „să-l lase pe preşedintele Statelor Unite să se ocupe de stabilirea politicii americane”, în vreme ce Trump l-a numit „slab” și „dezastruos” în materie de politică externă.

Aceste atacuri au loc după ce primul Papă american a denunţat războiul din Orientul Mijlociu la începutul unui turneu în Africa.

Editor : B.P.