Putin ar putea vizita China în aceeași perioadă în care se va afla și Donald Trump la Beijing

Președintele rus Vladimir Putin ar putea efectua o vizită în China în a doua jumătate a lunii mai, potrivit unor informații apărute în presa rusă, care citează surse familiarizate cu pregătirile pentru această vizită.

Publicația rusă „Vedomosti” a relatat miercuri, 15 aprilie, că se discută date provizorii pentru săptămâna care începe pe 18 mai, deși programul nu a fost încă stabilit definitiv.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că pregătirile sunt în curs, dar a precizat că datele exacte vor fi anunțate ulterior.

„Vizita în China este în curs de pregătire. Datele vor fi anunțate în timp util”, a declarat Peskov.

Posibila deplasare ar coincide cu o vizită a lui Donald Trump în China, programată pentru 14-15 mai, deși Beijingul nu a confirmat aceste planuri.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit miercuri în China pentru discuții cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, în cadrul cărora ambele părți au abordat tema viitoarelor contacte la nivel înalt.

Lavrov a declarat că întâlnirile dintre lideri fuseseră deja „planificate în mod specific”, adăugând că discuțiile aveau ca scop analizarea acestora „în detaliu”.

Ministerul de Externe al Chinei nu a oferit detalii cu privire la discuții, deși Wang a afirmat că relațiile bilaterale continuă să se consolideze în ciuda provocărilor globale.

Sunt planificate mai multe vizite

Potrivit consilierului de la Kremlin, Yuri Ushakov, se așteaptă ca Putin să viziteze China de cel puțin două ori în 2026, inclusiv o călătorie planificată la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din noiembrie.

De asemenea, el ar putea vizita Kazahstanul la sfârșitul lunii mai, unde este programată o reuniune a Consiliului Economic Eurasiatic.

Ultima vizită a lui Putin în China a avut loc la sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie 2025, combinând participarea la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai cu evenimentele dedicate aniversării celui de-al Doilea Război Mondial.

Data anunțată a călătoriei lui Putin survine pe fondul incertitudinii cu privire la vizita planificată a lui Trump în China, care ar fi fost amânată din martie din cauza tensiunilor geopolitice.

Întâlnirea dintre Trump și Xi fusese inițial concepută ca o inițiativă la nivel înalt pentru stabilizarea relațiilor dintre SUA și China, agenda urmând să fie dominată de tema comerțului.

Înainte de apariția celor mai recente incertitudini, vizita fusese prezentată ca o ocazie de a menține o armistițiu comercial fragil și relații stabile între cele două cele mai mari economii ale lumii, după luni de tensiuni.

