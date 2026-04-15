Putin ar putea vizita China în aceeași perioadă în care se va afla și Donald Trump la Beijing

Vladimir Putin și Xi Jingping la parada militara din Piața Tianmen pe 3 septembrie 2025. Profimedia Images
Sunt planificate mai multe vizite

Președintele rus Vladimir Putin ar putea efectua o vizită în China în a doua jumătate a lunii mai, potrivit unor informații apărute în presa rusă, care citează surse familiarizate cu pregătirile pentru această vizită.

Publicația rusă „Vedomosti” a relatat miercuri, 15 aprilie, că se discută date provizorii pentru săptămâna care începe pe 18 mai, deși programul nu a fost încă stabilit definitiv.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că pregătirile sunt în curs, dar a precizat că datele exacte vor fi anunțate ulterior.

„Vizita în China este în curs de pregătire. Datele vor fi anunțate în timp util”, a declarat Peskov.

Posibila deplasare ar coincide cu o vizită a lui Donald Trump în China, programată pentru 14-15 mai, deși Beijingul nu a confirmat aceste planuri.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit miercuri în China pentru discuții cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, în cadrul cărora ambele părți au abordat tema viitoarelor contacte la nivel înalt.

Lavrov a declarat că întâlnirile dintre lideri fuseseră deja „planificate în mod specific”, adăugând că discuțiile aveau ca scop analizarea acestora „în detaliu”.

Ministerul de Externe al Chinei nu a oferit detalii cu privire la discuții, deși Wang a afirmat că relațiile bilaterale continuă să se consolideze în ciuda provocărilor globale.

Potrivit consilierului de la Kremlin, Yuri Ushakov, se așteaptă ca Putin să viziteze China de cel puțin două ori în 2026, inclusiv o călătorie planificată la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din noiembrie.

De asemenea, el ar putea vizita Kazahstanul la sfârșitul lunii mai, unde este programată o reuniune a Consiliului Economic Eurasiatic.

Ultima vizită a lui Putin în China a avut loc la sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie 2025, combinând participarea la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai cu evenimentele dedicate aniversării celui de-al Doilea Război Mondial.

Data anunțată a călătoriei lui Putin survine pe fondul incertitudinii cu privire la vizita planificată a lui Trump în China, care ar fi fost amânată din martie din cauza tensiunilor geopolitice.

Întâlnirea dintre Trump și Xi fusese inițial concepută ca o inițiativă la nivel înalt pentru stabilizarea relațiilor dintre SUA și China, agenda urmând să fie dominată de tema comerțului.

Înainte de apariția celor mai recente incertitudini, vizita fusese prezentată ca o ocazie de a menține o armistițiu comercial fragil și relații stabile între cele două cele mai mari economii ale lumii, după luni de tensiuni.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
Digi Sport
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aerial view of the North Ramp at Prince Sultan Air Base, Saudi Arabia, during Operation SOUTHERN WATCH. Aircraft visable on the flight line (Left to right) are Saudi Air Force 707's, US Air Force E-3 AWACS Sentrys and KC-135 Stratotankers. Personal workin
Iranul a folosit un satelit chinez pentru a spiona bazele SUA din Orientul Mijlociu înaintea atacurilor
Serghei Lavrov și Xi Jinping.
Serghei Lavrov, aflat la Beijing, promite Chinei că Rusia poate „compensa” deficitul de resurse cauzat de războiul din Iran
kim jong un si kim ju ae
Coreea de Nord acuză Japonia de „provocare gravă”, după publicarea unui document oficial calificat drept „logică de gangsteri”
mașini electrice într-o fabrică din China
Al doilea „șoc chinez”: valul de produse de înaltă tehnologie care va schimba lumea. Industria Europei riscă să „dispară peste noapte”
fabrica auto masina linie de asamblare
Renault va concedia până la 20% din angajații săi în domeniul ingineriei în următorii 2 ani
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
Surse. Premierul Ilie Bolojan a mers la Cotroceni. Discuții cu...
turcia atac scoala
Al doilea atac armat la o școală din Turcia, în două zile: 4 morți și...
tastatura laptop main
Reacția Ministerului Apărării după dezvăluirile că zeci de conturi de...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Trump: „Putem distruge podurile...
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Cum arată fostul fotbalist de la FCSB după ce și-a făcut implant de păr. Transformarea e spectaculoasă
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Sepsi?! Laszlo Dioszegi a dezvăluit totul după ce Peter Magyar l-a învins pe Viktor Orban...
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Pensionarii dau în medie 1.000 lei pe mâncare, 550 lei pe facturi. Ce pensie îți trebuie să pui bani deoparte?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...