Live TV

Video Trump, subiect de glume la summitul liderilor europeni. Premierul Albaniei a ridiculizat „rezolvarea” unui conflict care n-a existat

Data actualizării: Data publicării:
Trump Press Briefing - Washington, Washington, District of Columbia, USA - 27 Jun 2025
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a fost în centrul unei situații de-a dreptul amuzante la întâlnirea liderilor europeni de la Copenhaga. Premierul albanez „l-a certat” pe Emmanuel Macron pentru că nu l-a felicitat pe el și pe președintele Aliev al Azerbaijanului pentru că au încheiat „pacea” în urma intervenției lui Donald Trump. 

La întâlnirea liderilor europeni, premierul Albaniei, Edi Rama, cunoscut pentru stilul său dezinvolt, a oferit un nou moment memorabil. 

Aflat în discuție cu Emmanuel Macron și Ilham Aliev, președintele azer, Rama a făcut trimitere la gafa celebră a președintelui SUA. Donald Trump a încurcat în mai multe rânduri numele țărilor aflate în război. Astfel Azerbaijan a ajuns să fie numit „Aberbaijan” iar Armenia, cu care avea un conflict nerezolvat încă din timpul URSS s-a transformat în Albania. 

„Ar trebui să ne cereți scuze. Pentru că nu ne-ați felicitat pentru acest acord pe care l-a încheiat președintele Trump între Albania și Azerbaidjan”, a spus pe un ton serios Rama. 

Vizibil amuzat de situație Macron a reacționat zâmbind: „Îmi pare rău pentru asta, băieți.”  . Rama a continuat spunând:„Și el a muncit foarte mult. A muncit foarte mult.” 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media


Amintim, într-un dialog cu presa după întâlnirea cu liderul de pe Downing street 10, cei doi au ținut tradiționalul discurs. În înșiruirea de rezultate fabuloase ale sale, Trump a încurcat puțin războaiele pe care le-a dus la capăt.

Din declarațiile sale reiese că acesta a rezolvat până acum ba cinci, ba șase războaie și mai nou, numărul conflagrațiilor istorice pe care le-a soluționat liderul de la Casa Albă a ajuns la șapte. Chiar dacă realitatea din teren este diferită de discursul lui Trump, acesta continuă să-și aroge meritele pentru conflictele pe care le-a încheiat.

Cel mai proeminent din lunga lista a războaielor duse la sfârșit este cel dintre o țară inventată și un mic stat din Balcani.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump soluționează războiul dintre „Aberbaijan” și Albania. Azerbaidjanul este cel al cărui nume a fost măcelărit de către liderul lumii libere. Cele două țări nu s-au aflat vreodată în război, nici măcar în cel de-al Doilea Război Mondial.

În momentul respectiv, Albania era sub ocupație italiană și, ulterior, sub ocupația Germaniei, deci n-ar fi avut cum să declare război Azerbaidjanului, care în acel moment făcea parte din URSS.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
lacul de acumulare vidraru
3
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Avertismentul...
Jmhhc2g9NjMwMWJlMmNkNzkxNzU4ODYwYWMwN2ExZGNiMGFmMGY=.thumb
Patru luni de pregătire militară, pentru 6.000 €. Guvernul a adoptat...
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot...
atac manchester
Patru oameni au fost răniți într-un atac lângă o sinagogă din...
Ultimele știri
Kremlinul insistă și susține că alegerile din Republica Moldova au fost „pline de diverse încălcări și ciudățenii”
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Zelenski: „Incidentele cu drone din Europa arată că Rusia e suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Federal President visits US forces in Grafenwoehr
Veteranele armatei SUA îl acuză pe Pete Hegseth că minte despre standardele militare: „Nu am cerut tratament special”
aD00NDAmaGFzaD0zNmQ3ZmM5OGRkZjUwMDM5M2Q3YzFiZGJlZTllYTgyNg==.thumb
Modul în care SUA vor ajuta Ucraina să lovească ținte energetice în Rusia. Oficiali americani dezvăluie decizia luată de Trump (WSJ)
Președintele SUA, Donald Trump.
Oficialii Nobel îl acuză pe Trump că pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană. Președintele SUA vrea premiul pentru pace
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
Donald Trump - Netanyahu Press Conference in Washington DC
Cele cinci mari probleme ale planului de pace al lui Donald Trump pentru Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul despre Navarone Garcia, singurul copil care i-a mai rămas Priscillei Presley. Lupta cu drogurile și...
Cancan
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Fanatik.ro
O nouă forță în fotbalul românesc cu patroni miliardari! „50 de milioane de euro la ei e o scobitoare. În doi...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în...
Adevărul
Europa își ridică un „Zid de drone” pe flancul estic. Ce este și la ce servește?
Playtech
Românii, furaţi la unul dintre cele mai mari hoteluri din Turcia. Cum operează cameristele: 'Seiful era...
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
Pro FM
Lionel Richie, dezvăluiri despre obiceiurile lui Michael Jackson: „Nu-și spăla hainele zile la rând și râdea...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...