Donald Trump a fost în centrul unei situații de-a dreptul amuzante la întâlnirea liderilor europeni de la Copenhaga. Premierul albanez „l-a certat” pe Emmanuel Macron pentru că nu l-a felicitat pe el și pe președintele Aliev al Azerbaijanului pentru că au încheiat „pacea” în urma intervenției lui Donald Trump.

La întâlnirea liderilor europeni, premierul Albaniei, Edi Rama, cunoscut pentru stilul său dezinvolt, a oferit un nou moment memorabil.

Aflat în discuție cu Emmanuel Macron și Ilham Aliev, președintele azer, Rama a făcut trimitere la gafa celebră a președintelui SUA. Donald Trump a încurcat în mai multe rânduri numele țărilor aflate în război. Astfel Azerbaijan a ajuns să fie numit „Aberbaijan” iar Armenia, cu care avea un conflict nerezolvat încă din timpul URSS s-a transformat în Albania.

„Ar trebui să ne cereți scuze. Pentru că nu ne-ați felicitat pentru acest acord pe care l-a încheiat președintele Trump între Albania și Azerbaidjan”, a spus pe un ton serios Rama.

Vizibil amuzat de situație Macron a reacționat zâmbind: „Îmi pare rău pentru asta, băieți.” . Rama a continuat spunând:„Și el a muncit foarte mult. A muncit foarte mult.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media



Amintim, într-un dialog cu presa după întâlnirea cu liderul de pe Downing street 10, cei doi au ținut tradiționalul discurs. În înșiruirea de rezultate fabuloase ale sale, Trump a încurcat puțin războaiele pe care le-a dus la capăt.

Din declarațiile sale reiese că acesta a rezolvat până acum ba cinci, ba șase războaie și mai nou, numărul conflagrațiilor istorice pe care le-a soluționat liderul de la Casa Albă a ajuns la șapte. Chiar dacă realitatea din teren este diferită de discursul lui Trump, acesta continuă să-și aroge meritele pentru conflictele pe care le-a încheiat.

Cel mai proeminent din lunga lista a războaielor duse la sfârșit este cel dintre o țară inventată și un mic stat din Balcani.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump soluționează războiul dintre „Aberbaijan” și Albania. Azerbaidjanul este cel al cărui nume a fost măcelărit de către liderul lumii libere. Cele două țări nu s-au aflat vreodată în război, nici măcar în cel de-al Doilea Război Mondial.

În momentul respectiv, Albania era sub ocupație italiană și, ulterior, sub ocupația Germaniei, deci n-ar fi avut cum să declare război Azerbaidjanului, care în acel moment făcea parte din URSS.

Editor : A.R.