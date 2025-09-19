Live TV

Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată

Momentul în care premierul britanic nu-și poate reține surprinderea.

Donald Trump s-a aflat într-o vizită de stat în Marea Britanie, pentru a doua oară în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, o premieră în istoria relațiilor americano-britanice. Trump s-a comportat ca un rege al SUA și nu a ezitat să se laude cu rezultatele pe care le-a obținut de când a revenit la Casa Albă. Printre ele și rezolvarea „războiului” dintre „Aberbaijan” și Albania. 

Liderul de peste Ocean este cunoscut pentru lipsa lui de modestie și aparent, mai nou, și lipsa de cunoștințe geografice sau istorice. 

Într-un dialog cu presa după întâlnirea cu liderul de pe Downing street 10, cei doi au ținut tradiționalul discurs. În înșiruirea de rezultate fabuloase ale sale, Trump a încurcat puțin războaiele pe care le-a dus la capăt. 

Din declarațiile sale reiese că acesta a rezolvat până acum ba cinci, ba șase războaie și mai nou, numărul conflagrațiilor istorice pe care le-a soluționat liderul de la Casa Albă a ajuns la șapte. Chiar dacă realitatea din teren este diferită de discursul lui Trump, acesta continuă să-și aroge meritele pentru conflictele pe care le-a încheiat. 

Cel mai proeminent din lunga lista a războaielor duse la sfârșit este cel dintre o țară inventată și un mic stat din Balcani. 

Nu este pentru prima dată când Donald Trump soluționează războiul dintre „Aberbaijan” și Albania. Azerbaidjanul este cel al cărui nume a fost măcelărit de către liderul lumii libere. Cele două țări nu s-au aflat vreodată în război, nici măcar în cel de-al Doilea Război Mondial. În momentul respectiv, Albania era sub ocupație italiană și, ulterior, sub ocupația Germaniei, deci n-ar fi avut cum să declare război Azerbaidjanului, care în acel moment făcea parte din URSS. 

Donald Trump nu este la primul incident în care inventează războaie. Același conflict inexistent a fost invocat și în luna august, într-o emisiune radio la care a participat acesta. 

Cu siguranță, liderul de peste Ocean se referea la conflictul dintre Azerbaidjan și Armenia care a izbucnit încă înainte de prăbușirea URSS și care era soluționat înainte de intervenția lui Donald Trump. 

Mai jos puteți urmări momentul în care Kier Starmer nu mai reușește să-și rețină surprinderea la auzul „succesului” lui Trump. 

