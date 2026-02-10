Un american din Texas și-a ucis fiica sa de 23 de ani, după o ceartă legată de Donald Trump

O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tată său, un american din Texas, după o ceartă legată de Donald Trump, informează BBC. Femeia, care locuia în Marea Britanie, se afla în vizită la tatăl său în Texas pe 10 ianuarie 2025, când a avut loc crima, înainte de învestirea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA.

Lucy Harrison, era o tânără de 23 de ani din Warrington, Cheshire, UK, a fost împușcată în piept de către tatăl său, în localitatea Prosper, lângă Dallas.

Poliția locală a investigat moartea tinerei ca posibil omor din culpă, dar nu a fost deschis un dosar penal împotriva lui Kris Harrison, tatăl tinerei, după ce un juriu local a refuzat să-l pună sub acuzare.

O anchetă privind moartea lui Lucy Harrison a fost deschisă mai târziu de o instanță din Marea Britanie după ce iubitul tinerei, Sam Littler, a depus o plângere și a descris „marea ceartă” legată de Trump, care se pregătea să fie învestit pentru al doilea mandat.

Littler, care a călătorit cu Lucy Harrison în vacanță în SUA, a spus că aceasta se supăra adesea pe tatăl ei când el vorbea despre deținerea unei arme și a precizat că tatăl lui Lucy fusese internat într-o clinică de dezalcoolizare.

Littler a povestit că, în dimineața zilei de 10 ianuarie Lucy, l-a întrebat pe tatăl ei în timpul disputei legată de Trump: „Cum te-ai simți dacă aș fi eu în situația respectivă și aș fi fost agresată sexual?” Kris Harrison a răspuns că mai are alte două fiice, așa că nu l-ar supăra atât de mult.

Littler a spus că Lucy s-a „supărat destul de tare” și a fugit la etaj.

Mai târziu, cu doar o jumătate de oră înainte să plece spre aeroport, Littler a povestit că Lucy se afla cu tatăl ei în bucătărie, când acesta a luat-o de mână și a dus-o într-o cameră de la parterul casei. Câteva clipe mai târziu, s-a auzit o împușcătură, iar apoi Kris Harrison a țipat după soția sa, Heather.

Potrivit declarației lui Kris Harrison, el și fiica sa se uitau la o știre despre infracțiunile cu arme de foc când i-a spus că are o armă și a întrebat-o dacă vrea să o vadă. Au intrat în dormitor pentru ca el să-i poată arăta un pistol pe care îl ținea în noptieră.

„În timp ce ridicam arma ca să i-o arăt, am auzit brusc o bubuitură puternică. Nu am înțeles ce se întâmplase. Lucy a căzut imediat,” a declarat bătbatul.

Harrison a spus că nu-și amintește dacă degetul lui era pe trăgaci.

Editor : A.P.