Un bărbat a fost condamnat pentru conducerea unei baze secrete de spionaj chineze în New York

Lu Jianwang. Foto: Profimedia
Un bărbat acuzat că a condus o bază secretă de spionaj chineză dintr-o clădire de birouri banală din cartierul Chinatown din Manhattan a fost condamnat miercuri pentru că a acționat ca agent străin ilegal.

Lu Jianwang, în vârstă de 64 de ani, a fost condamnat și pentru obstrucționarea justiției prin ștergerea mesajelor text care, potrivit procurorilor americani, includeau ordine de la Beijing de a reduce la tăcere, hărțui și intimida disidenții pro-democrație. El a fost achitat de o acuzație de conspirație legată de acest caz, scrie Politico.

Procesul de o săptămână de la Curtea Federală din Brooklyn a pus în balanță îngrijorările SUA cu privire la represiunea Chinei împotriva disidenților și susținerea apărării că procurorii au denaturat o greșeală birocratică a unui lider al comunității chinezo-americane, cu intenții bune, pentru a-l băga la închisoare.

„A fost demascată o secție de poliție care opera în New York sub îndrumarea guvernului chinez, scopul său sinistru a fost zădărnicit, iar fondatorul său a fost tras la răspundere pentru încălcarea flagrantă a legii și a suveranității țării noastre”, a declarat procurorul american Joseph Nocella Jr.

După pronunțarea verdictului, Lu s-a adresat susținătorilor în dialectul său natal din Fujian, dar a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor. Avocatul său a declarat că vor face apel.

Acesta a afirmat că procurorii federali au prezentat un caz banal de birocrație ca pe un thriller de spionaj internațional. Condamnarea pentru activitate de agent străin se referă la faptul că Lu nu a informat guvernul SUA despre activitatea sa în numele Chinei, care, potrivit echipei sale de apărare, se limita doar la a ajuta membrii diasporei chineze să-și reînnoiască permisele de conducere chinezești.

„Nu este vorba de spionaj. Nu este vorba de spionaj. Nu este vorba de culegere de informații”, a spus avocatul în timp ce stătea alături de Lu în fața tribunalului. „Nu a fost acuzat de nimic din toate acestea.” Subtextul cazului acuzării era că Lu „avea legături cu mulți chinezi”.

Lu, cetățean american de zeci de ani, cunoscut și sub numele de Harry Lu, rămâne în libertate pe cauțiune în așteptarea sentinței, care nu a fost încă stabilită.

El riscă până la 10 ani de închisoare pentru activitate ilegală de agent străin și până la 20 de ani de închisoare pentru obstrucționarea justiției.

Potrivit procurorilor, Lu și co-inculpatul Chen Jinping au înființat avanpostul din Chinatown în 2022, după ce Lu a participat la o ceremonie în provincia sa natală Fujian, unde Ministerul Securității Publice din China a anunțat că va deschide 30 de astfel de secții de poliție secrete în întreaga lume.

Guvernul comunist al Chinei folosește avanposturile pentru a monitoriza persoanele pe care le consideră dușmani ai intereselor sale, a spus marți procurorul adjunct al SUA, Antoinette Rangel, în pledoaria finală.

În timpul procesului, juraților li s-a arătat un banner mare de la sediul din Chinatown pe care scria: „Stația de servicii externe a poliției din Fuzhou, New York, SUA”. De asemenea, au ascultat mărturia lui Xu Jie, un disident chinez, activist și YouTuber care locuiește în California și despre care procurorii au spus că a fost ținta avanpostului lui Lu.

„Secția de poliție nu a fost ideea sau inițiativa acuzatului, ci a fost a guvernului chinez”, le-a spus Rangel juraților în pledoaria sa finală. „Acesta a fost planul guvernului chinez, iar acuzatul l-a pus în aplicare.”

 

 

