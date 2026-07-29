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Mișcare strategică în Orientul Mijlociu: Iranul ar urma să primească sute de sisteme antiaeriene din China

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Tsai ing-wen, președinta taiwanului, cu un lansator de rachete pe umăr
Președinta taiwaneză, Tsai Ing-wen ține un lansator de rachete anti-tanch Kestrel, de producție locală. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Iranul trebuie să se reînarmeze după luni de război China și Iranul explorează rute terestre pentru livrări (surse)

Iranul ar urma să primească în următoarele săptămâni un prim lot din cele până la 400 de lansatoare portabile de rachete antiaeriene fabricate în China, potrivit unor surse citate de Reuters. Livrarea ar face parte din eforturile Teheranului de a-și consolida apărarea aeriană după escaladarea tensiunilor și conflictul recent cu Statele Unite.

Achiziția, evaluată la 60-70 de milioane de dolari, reprezintă una dintre cele mai ample inițiative cunoscute ale Teheranului de consolidare a apărării aeriene cu rază scurtă de acțiune de la izbucnirea conflictului cu Statele Unite și Israel. Războiul a scos la iveală vulnerabilități în capacitatea Iranului de a proteja obiectivele militare și infrastructura strategică.

Contractul prevede achiziționarea a între 300 și 400 de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS), inclusiv rachete QW-12 și FN-16, fabricate în China, au precizat sursele.

Acordul a fost semnat cu Zhongqing Baoshang International Investment, o companie cu sediul în Hong Kong care, potrivit surselor, a acționat ca intermediar între partea iraniană și furnizorul chinez.

Iranul trebuie să se reînarmeze după luni de război

Sursele au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere caracterul sensibil al informațiilor. Ministerul de Externe al Iranului nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. La rândul său, Ministerul de Externe al Chinei a respins informațiile, anunță Reuters.

Relatările respective sunt complet nefondate. China a jucat în mod constant un rol în promovarea păcii și în încheierea conflictului

Grupul Zhong Qing Bao Shang, cu sediul la Beijing și compania-mamă a Zhongqing Baoshang International Investment, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii transmise prin e-mail.

Iranul încearcă să își refacă capacitățile militare după luni de lupte, în timpul cărora Statele Unite și Israelul au lovit instalații legate de programele sale de rachete, drone și apărare antiaeriană, iar Teheranul a răspuns prin lansarea de rachete balistice și drone.

Conflictul a evidențiat dificultățile întâmpinate de Iran în apărarea obiectivelor militare și a infrastructurii strategice împotriva aeronavelor moderne și a armelor ghidate cu precizie.

Sâmbătă, Washingtonul a suspendat brusc două săptămâni de bombardamente. Cu toate acestea, președintele Donald Trump a declarat că atacurile vor fi reluate dacă negocierile nu vor reuși să pună capăt conflictului, care durează de cinci luni și care, teoretic, se află într-o stare de încetare a focului încă din aprilie.

Livrarea a sute de sisteme MANPADS ar extinde semnificativ stocul de arme de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune al Iranului și ar evidenția consolidarea relațiilor militare dintre Teheran și Beijing.

Totuși, sursele avertizează că, deși acordul a fost semnat, calendarul livrărilor, cantitățile și alte detalii privind implementarea acestuia ar putea suferi modificări.

Potrivit planului convenit de părți, livrările vor fi efectuate inițial pe cale aeriană din Urumqi, în vestul Chinei, urmând să tranziteze Pakistanul înainte de a ajunge în Iran. Sursele nu au precizat dacă ultima parte a transportului va fi realizată pe cale aeriană sau rutieră.

Departamentul pentru Relații Publice al Armatei Pakistanului (ISPR) a respins informațiile privind implicarea Islamabadului.

Speculațiile privind implicarea Pakistanului în furnizarea de arme de apărare aeriană către Iran din China sunt complet inventate și false

Un purtător de cuvânt al Ministerului pakistanez al Afacerilor Externe nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

China și Iranul explorează rute terestre pentru livrări (surse)

Deși Iranul a investit masiv în ultimele două decenii în dezvoltarea de rachete, drone și sisteme radar, experții militari susțin că sistemele portabile de apărare antiaeriană au un rol esențial, deoarece pot fi dispersate rapid, operate de echipe restrânse și relocate frecvent, ceea ce le face mai puțin vulnerabile decât bateriile fixe de apărare antiaeriană.

O sursă europeană din domeniul securității a declarat că autoritățile din țara sa aveau cunoștință despre mai multe contracte aflate în discuție privind posibila vânzare către Iran a unor sisteme MANPADS din seria QW, inclusiv QW-12, QW-18 și QW-19.

O a doua sursă din domeniul securității, din Orientul Mijlociu, a afirmat că Iranul încerca să achiziționeze rachete QW-12 și QW-18, însă nu știa că tranzacția fusese deja finalizată.

Sistemele QW-12 și FN-16 sunt rachete sol-aer lansate de pe umăr, ghidate prin infraroșu, concepute pentru a lovi aeronave care zboară la joasă altitudine, elicoptere și drone. Mobilitatea lor permite desfășurarea rapidă în jurul instalațiilor militare, a infrastructurii energetice și a altor obiective sensibile.

Analiștii din domeniul apărării consideră că QW-12 are performanțe inferioare variantelor mai noi din aceeași familie, precum QW-18 și QW-19, însă apreciază că aceste sisteme pot oferi un nivel eficient de protecție pe distanțe scurte împotriva dronelor și a altor ținte care evoluează la joasă altitudine.

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Două surse occidentale din serviciile de informații și un oficial iranian au declarat că Teheranul a analizat și utilizarea unor rute terestre pentru transportul, într-un mod mai discret, al echipamentelor militare chinezești și al componentelor cu dublă utilizare, reducând astfel riscul ca livrările să fie interceptate sau întrerupte.

Această achiziție evidențiază dependența continuă a Republicii Islamice de o combinație între producția internă de armament și furnizorii externi, în ciuda sancțiunilor și restricțiilor impuse de-a lungul anilor asupra importurilor din domeniul apărării.

Anterior, Reuters a relatat că Iranul se afla în negocieri avansate cu China pentru un acord separat privind achiziționarea de rachete de croazieră antinavă, potrivit unor surse apropiate discuțiilor. Agenția nu a putut confirma dacă acel acord a fost încheiat.

Editor : C.A.

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