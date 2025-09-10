Live TV

Un cadavru în descompunere a fost găsit în maşina Tesla a rapperului D4vd, la Hollywood

Data publicării:
'Crunchyroll Anime Awards 2025' photocall, Grand Prince Hotel Shin Takanawa, Tokyo, Japan - 25 May 2025
Rapperul D4vd. Foto: Profimedia
Din articol
Succes fulminant pe TikTok

Un cadavru în descompunere a fost găsit, la Hollywood, în portbagajul unei mașini Tesla, înmatriculată pe numele vedetei în ascensiune a rapului american D4vd, potrivit presei americane.

Autoturismul se afla într-un parc auto pentru mașini confiscate. Angajații au remarcat un miros urât provenind de la locul respectiv și au chemat poliția. La sosire, agenţii au declarat că au găsit un cadavru în descompunere înfăşurat într-o prelată de plastic în portbagaj, notează Yahoo News.

„Am fost anunţaţi în această dimineaţă, iar maşina se află aici de câteva zile”, a explicat presei Robert Peters, de la poliţia din Los Angeles.

Hollywood towing yard where a rotting body found inside impounded Tesla registered to singer D4vd, Los Angeles police say
Parcul de mașini unde a fost descoperit cadavrul. Foto: Profimedia

Succes fulminant pe TikTok

Vehiculul este înmatriculat în Texas, pe numele lui David Anthony Burke, al cărui nume de scenă este D4vd, potrivit canalului de ştiri ABC7, citat de News.ro. În vârstă de 20 de ani, D4vd urma să concerteze marţi în Minneapolis, în nordul Statelor Unite, ultima etapă a turneului său mondial.

Tânărul a devenit celebru în 2022, când piesa sa „Romantic Homicide” a cunoscut un succes fulminant pe TikTok. D4vd a continuat să posteze pe reţelele sociale în ultimele zile pentru a-şi promova noul album, dar nu a făcut nicio referire la această descoperire macabră.

Adăpostul unde a fost găsit cadavrul se află la doi paşi de noul Tesla Diner, un restaurant dedicat mărcii auto a lui Elon Musk, care şi-a deschis porţile cu fast la Hollywood în iulie.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
drone polonia
5
Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta comuna a parlamentului
Ceartă în Parlament la dezbaterea unei legi pe tema culturii: „Ești...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în...
Furtuni si ploi
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde...
EP-189906A_Plenary_10_SOTEU
Ursula von der Leyen, discurs privind starea UE: „Luptăm pentru o...
Ultimele știri
Ce este Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
Ministrul Apărării, despre dronele intrate în Polonia: Vom răspunde ferm încercărilor Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană
Preliminariile CM 2026. Cum a intrat Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, după meciul de aseară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tilda Swinton, Javier Bardem și Mark Ruffalo
Tilda Swinton, Javier Bardem și Mark Ruffalo, între cei 1.500 de actori de la Hollywood care anunță boicotarea instituţiilor israeliene
Giorgio Armani Prive : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2019
Moștenirea lui Giorgio Armani: vizionarul care a redefinit moda și a construit cel mai mare brand privat de lux
profimedia-1018709630
Desfăşurarea Gărzii Naţionale în Los Angeles, la ordinul lui Donald Trump, a fost ilegală, a decis un judecător federal
ab983143-1f66-486e-b276-e43335ed3ca8
Cele mai spectaculoase apariții de la Festivalul de Film de la Veneția. Vedetele care au furat toate privirile
F1 (2025)
Hoții care au devastat vila lui Brad Pitt, legați de o bandă care viza vedete. Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
„S-a pus problema demisiei lui Mircea Lucescu?”. Mihai Stoichiță dezvăluie ce a discutat cu selecționerul...
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
Calcul detaliat: cât costă o lună, un an sau 6 ani de vechime pentru pensie în 2025
Digi FM
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe...
Digi Sport
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
Val de ieșiri la pensie în armată. Când vom avea o nouă formulă de calcul a pensiilor militare?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Jennifer Aniston, imaginea prin care confirmă relația cu Jim Curtis. Fanii au reacționat: „Meriți să fii...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea