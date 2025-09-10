Un cadavru în descompunere a fost găsit în maşina Tesla a rapperului D4vd, la Hollywood

Un cadavru în descompunere a fost găsit, la Hollywood, în portbagajul unei mașini Tesla, înmatriculată pe numele vedetei în ascensiune a rapului american D4vd, potrivit presei americane.

Autoturismul se afla într-un parc auto pentru mașini confiscate. Angajații au remarcat un miros urât provenind de la locul respectiv și au chemat poliția. La sosire, agenţii au declarat că au găsit un cadavru în descompunere înfăşurat într-o prelată de plastic în portbagaj, notează Yahoo News.

„Am fost anunţaţi în această dimineaţă, iar maşina se află aici de câteva zile”, a explicat presei Robert Peters, de la poliţia din Los Angeles.

Parcul de mașini unde a fost descoperit cadavrul. Foto: Profimedia

Succes fulminant pe TikTok

Vehiculul este înmatriculat în Texas, pe numele lui David Anthony Burke, al cărui nume de scenă este D4vd, potrivit canalului de ştiri ABC7, citat de News.ro. În vârstă de 20 de ani, D4vd urma să concerteze marţi în Minneapolis, în nordul Statelor Unite, ultima etapă a turneului său mondial.

Tânărul a devenit celebru în 2022, când piesa sa „Romantic Homicide” a cunoscut un succes fulminant pe TikTok. D4vd a continuat să posteze pe reţelele sociale în ultimele zile pentru a-şi promova noul album, dar nu a făcut nicio referire la această descoperire macabră.

Adăpostul unde a fost găsit cadavrul se află la doi paşi de noul Tesla Diner, un restaurant dedicat mărcii auto a lui Elon Musk, care şi-a deschis porţile cu fast la Hollywood în iulie.

Editor : Ș.R.