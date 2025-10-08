Un câștigător al Premiului Nobel îl atacă pe Donald Trump în săptămâna în care premiile sunt decernate

John Clarke, unul dintre laureaţii Premiului Nobel pentru fizică din 2025, a denunţat marţi eforturile lui Donald Trump de a transforma peisajul ştiinţific din Statele Unite, pe care le-a calificat drept „o problemă extrem de gravă”.

Politica preşedintelui american în domeniul ştiinţei s-a tradus, în special, de la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie, prin reduceri drastice ale finanţării cercetării şi concedieri de oameni de ştiinţă din organismele federale.

„Acest lucru va paraliza o mare parte din cercetarea ştiinţifică din Statele Unite”, a declarat John Clarke pentru AFP, adăugând că cunoaşte persoane care au suferit reduceri semnificative ale finanţării.

Cercetătorul britanic în vârstă de 83 de ani, care marţi a primit premiul Nobel pentru fizică împreună cu alţi doi oameni de ştiinţă pentru descoperirile lor în mecanica cuantică, a subliniat că ei înşişi au beneficiat de resurse semnificative în perioada în care au desfăşurat cercetările, acum aproximativ patru decenii.

„Va fi dezastruos dacă acest lucru va continua”, a avertizat John Clarke, de la Universitatea din California, Berkeley.

„Presupunând că actualul guvern va ajunge în cele din urmă la sfârşitul mandatului, ar putea dura un deceniu pentru a reveni la nivelul la care eram acum şase luni”, a estimat el, adăugând că este vorba de o „problemă enormă”, „total de neînţeles pentru orice om de ştiinţă”.

Americana Mary E. Brunkow, co-laureată a premiului Nobel pentru Medicină acordat luni, a insistat marţi asupra importanţei finanţării publice pentru cercetarea ştiinţifică. Interogaţi de AFP, mai mulţi responsabili ai premiului Nobel au estimat că, atacând în acest fel ştiinţa, Donald Trump riscă să facă ca ţara sa să-şi piardă locul de naţiune lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume.

