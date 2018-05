VIDEO. Parlamentarii iranieni au dat foc steagului SUA și au strigat „Moarte Americii”

Parlamentarii iranieni au incendiat steagul Americii chiar în Parlament, miercuri, după ce Donald Trump a anunțat că SUA se retrag din acordul nuclear cu Iranul și vor reimpune sancțiuni țării, relatează New York Times.

Anunțul președintelui Americii a stârnit valuri de ură și furie în rândul iranienilor, care au incendiat steagul SUA și au strigat la unison „Moarte Americii”, în Parlament. Deși unii oficiali speră ca Europa să colaboreze cu Iranul și să mențină în vigoare acordul, alții sunt pesimiști.

Miercuri, un cleric șiit a dat foc steagului, dar și unei foi de hârtie care sugera acordul nuclear iranian, apoi parlamentarii cu călcat în picioare cenușa. Incendierea drapelului SUA este o practică des întâlnită în Iran, la fel și criticarea dură a politicilor duse de americani, însă este pentru prima dată când un astfel de gest are loc chiar în sediul Parlamentului.

Ali Larijani, președintele prezidiului, le-a spus parlamentarilor: „Aveți grijă să nu dați foc și la Parlament”.

