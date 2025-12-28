Live TV

Donald Trump (stânga), Volodimir Zelenski (în mijloc) și Vladimir Putin (dreapta).

Viitorul războiului din Ucraina se decide, astăzi, în Statele Unite ale Americii. Volodimir Zelenski și Donald Trump se vor întâlni din nou ca să discute planul de pace, care va veni cel mai probabil la pachet cu cedări teritoriale din partea Ucrainei. Liderul de la Kiev pare dispus să facă acest compromis cu o singură condiție: garanții de securitate din partea țărilor NATO.

Inițial, discuțiile ar fi trebuit să înceapă la ora 22:00 (ora României), însă apar informații despre faptul că negocierile vor începe ceva mai devreme, în jurul orei 20:00 (ora României).

Este de așteptat ca această întâlnire să dureze câteva ore, după care Volodimir Zelenski și Donald Trump vor susține o conferință de presă.

Este o întâlnire vitală pentru viitorul Ucrainei și pentru viitorul Europei. Cei doi lideri vor discuta un plan de pace de 20 de puncte, în care principalele idei sunt reprezentate de cedările teritoriale, dar și de garanțiile de securitate.

Este foarte posibil ca la finalul acestor negocieri, Ucraina să fie obligată să cedeze o parte dintre teritoriile ocupate de ruși.

  • Kremlinul își dorește întreaga regiune Donbas, dar Volodimir Zelenski vrea ca noile granițe să fie amplasate în punctul în care acum se află militari - practic, pe linia frontului este dispus Volodimir Zelenski să facă acest compromis
  • Garanții de securitate: este foarte posibil ca Ucraina să ceară prezența trupelor NATO pe teritoriul Ucrainei.
  • Zelenski își dorește o armată cu sute de mii de oameni, care să primească în continuare echipamente militare și, evident, sprijinul Alianței Nord-Atlantice, în cazul în care Rusia va ataca din nou în viitor Ucraina.

Volodimir Zelenski a fost, înainte de întâlnirea cu Trump, în Canada, unde s-a întâlnit cu premierul Mark Carney și a discutat cu alți lideri europeni.

