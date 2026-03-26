Live TV

Washingtonul ar avea în vedere un asalt al trupelor aeropurtate şi al puşcaşilor marini asupra insulei iraniene Kharg (NYT)

Data publicării:
Divizia 82 Aeropurtată
Foto: Profimedia
Din articol
Zvonuri parțial confirmate

Divizia 82 aeropurtată şi Unitatea 31 expediţionară, trupe suplimentare pe care Pentagonul le-ar fi trimis în zona Golfului, ar putea încerca să cucerească insula iraniană Kharg din Golful Persic, o regiune-cheie a Iranului, prin care tranzitează 90% din petrolul iranian, scrie The New York Times.

De o săptămână, Donald Trump menţine în mod voit o ambiguitate în declaraţii în jurul unei operaţiuni militare menite să controleze cei treizeci de kilometri pătraţi prin care tranzitează 90% din petrolul iranian destinat exportului.

La jumătatea lunii martie, capacităţile militare concentrate pe insulă au fost bombardate în „unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu”, potrivit preşedintelui american. Dar acum este posibil ca el să dorească să meargă şi mai departe. Ar avea în vedere să desfăşoare Divizia 82 Aeropurtată a Armatei Terestre - mai precis 3.000 de militari selectaţi din forţa sa de reacţie rapidă, o brigadă capabilă să intervină oriunde în lume în 18 ore, pentru a cuceri acest teritoriu iranian, scrie The New York Times.

Citește și

Un conservator american îi cere lui JD Vance să invoce al 25-lea Amendament pentru a-l înlătura pe Trump. Cum e posibil acest lucru

Avantajul Diviziei 82 este capacitatea sa de a efectua asalturi nocturne, dar soldaţii nu dispun de echipamente grele, precum blindatele. Aşa că, de data aceasta, insula Kharg ar fi luată cu asalt de aproximativ 2.500 de puşcaşi marini din unitatea expediţionară 31, transportaţi de nava amfibie USS Tripoli, a cărei sosire este prevăzută pentru vineri.

Aceştia - pregătiţi pentru lupta de debarcare - ar cuceri insula, iar apoi geniştii lor de luptă ar repara infrastructura aeroportuară pentru a permite transportul de întăriri şi, în special, de echipamente grele, trimise cu avioane C-130. Însă puşcaşii marini nu dispun de rezistenţa forţelor din Divizia 82 Aeropurtată, care ar putea fi utilizate pentru a lua locul puşcaşilor marini după atacul iniţial asupra insulei, arată The New York Times.

„Acţiunile de planificare ale armatei sunt prudente”, precizează oficialii americani citaţi sub anonimat de cotidianul american. Aceştia adaugă că nici Pentagonul, nici Comandamentul Central american nu au dat vreun ordin, acesta din urmă refuzând să comenteze.

Zvonuri despre lupte pe uscat - şi, prin urmare, despre cuceriri terestre - circulă de două săptămâni, notează Le Figaro. Donald Trump a respins însă public intervenţia trupelor terestre de mai multe ori. Dar dificultăţile de circulaţie în strâmtoarea Ormuz - prin care tranzitează 20% din petrolul mondial şi 25% din gazul natural lichefiat - l-ar putea face să se răzgândească.

Aceste zvonuri sunt confirmate de trimiterea de noi unităţi pentru a întări forţele americane din largul Iranului, în special USS Tripoli, un portelicopter conceput pentru debarcarea de luptă. Acesta, însoţit de grupul său amfibiu, a plecat din Okinawa, Japonia, pe 11 martie. El va fi însoţit de un al doilea grup format în jurul navei USS Boxer, care a părăsit San Diego pe 18 martie.

Citește și

Tranzacţii suspecte, de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul: „Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Aur
3
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Petrolier
4
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Lovitură de teatru! Donald Trump a luat o decizie radicală
Digi Sport
Lovitură de teatru! Donald Trump a luat o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump meets with Mark Rutte - Washington, United States - 13 Mar 2025
„Ne pune într-o situație stânjenitoare”. Șeful NATO irită capitalele europene prin sprijinul său pentru războiul lui Trump în Iran (FT)
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 27. SUA au lovit 10.000 de ținte în Iran. Șeful CENTCOM: „Nu ne oprim aici”
Donald Trump
Modul în care Trump e informat despre bombardamentele americane în Iran îi îngrijorează pe aliați (NBC News)
Iranian Parliament Shows Support For The IRGC
Ascensiunea lui Mohammad Ghalibaf, fostul comandant devenit politician, văzut de Trump ca posibil partener în negocierile cu Iranul
xi jinping donald trump
Trump își reprogramează vizita în China din cauza războiului cu Iran. Când va avea loc întâlnirea cu Xi Jinping
Recomandările redacţiei
arbori taiati dintr-o padure
Pădurile din jurul orașelor, puse în pericol pentru că statul își...
Reducere de 10% la plata impozitelor locale. Foto Getty Images
Modalități rapide prin care contribuabilii pot plăti taxele și...
Ședință de guvern.
Şedinţă de guvern la ora 11:00. Executivul ar putea adopta ordonanța...
Branțuri explozive
Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele...
Ultimele știri
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Mircea Lucescu: „Vom juca în fața unei atmosfere imposibile”
Experiment Digi24. Cât economisim dacă lăsăm mașina acasă și circulăm cu mijloacele de transport în comun
Simulare Bacalaureat 2026: Elevii susțin astăzi ultima probă scrisă. Cum sunt structurate subiectele la limba maternă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban are un job „modest” după divorțul de Nicole Kidman. Ce face acum artistul pentru a-și plăti...
Cancan
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Fanatik.ro
Cele mai valoroase cadouri primite de Nicușor Dan, la Cotroceni: de la fotografia de mii de euro dăruită de...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Fanii români iau cu asalt Piaţa Taksim înainte de baraj! Turcii au impus restricţii dure în Fan Zone: nu se...
Adevărul
Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la Washington
Playtech
Care este pluralul corect al cuvântului „spam”. Cei mai mulţi folosesc forma greşită
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
5 lucruri mai puțin cunoscute despre „Moulin Rouge!”: Nicole Kidman s-a rănit grav la filmări și a ratat un...
Adevarul
Ucrainenii au reușit prima interceptare de la distanță a unei drone Shahed
Newsweek
Cum poți să afli câți ani trebuie cumpărați la pensie pentru vechime? Casa de Pensii nu face simulări
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”