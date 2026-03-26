Washingtonul ar avea în vedere un asalt al trupelor aeropurtate şi al puşcaşilor marini asupra insulei iraniene Kharg (NYT)

Divizia 82 aeropurtată şi Unitatea 31 expediţionară, trupe suplimentare pe care Pentagonul le-ar fi trimis în zona Golfului, ar putea încerca să cucerească insula iraniană Kharg din Golful Persic, o regiune-cheie a Iranului, prin care tranzitează 90% din petrolul iranian, scrie The New York Times.

De o săptămână, Donald Trump menţine în mod voit o ambiguitate în declaraţii în jurul unei operaţiuni militare menite să controleze cei treizeci de kilometri pătraţi prin care tranzitează 90% din petrolul iranian destinat exportului.

La jumătatea lunii martie, capacităţile militare concentrate pe insulă au fost bombardate în „unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu”, potrivit preşedintelui american. Dar acum este posibil ca el să dorească să meargă şi mai departe. Ar avea în vedere să desfăşoare Divizia 82 Aeropurtată a Armatei Terestre - mai precis 3.000 de militari selectaţi din forţa sa de reacţie rapidă, o brigadă capabilă să intervină oriunde în lume în 18 ore, pentru a cuceri acest teritoriu iranian, scrie The New York Times.

Citește și

Un conservator american îi cere lui JD Vance să invoce al 25-lea Amendament pentru a-l înlătura pe Trump. Cum e posibil acest lucru

Avantajul Diviziei 82 este capacitatea sa de a efectua asalturi nocturne, dar soldaţii nu dispun de echipamente grele, precum blindatele. Aşa că, de data aceasta, insula Kharg ar fi luată cu asalt de aproximativ 2.500 de puşcaşi marini din unitatea expediţionară 31, transportaţi de nava amfibie USS Tripoli, a cărei sosire este prevăzută pentru vineri.

Aceştia - pregătiţi pentru lupta de debarcare - ar cuceri insula, iar apoi geniştii lor de luptă ar repara infrastructura aeroportuară pentru a permite transportul de întăriri şi, în special, de echipamente grele, trimise cu avioane C-130. Însă puşcaşii marini nu dispun de rezistenţa forţelor din Divizia 82 Aeropurtată, care ar putea fi utilizate pentru a lua locul puşcaşilor marini după atacul iniţial asupra insulei, arată The New York Times.

„Acţiunile de planificare ale armatei sunt prudente”, precizează oficialii americani citaţi sub anonimat de cotidianul american. Aceştia adaugă că nici Pentagonul, nici Comandamentul Central american nu au dat vreun ordin, acesta din urmă refuzând să comenteze.

Zvonuri parțial confirmate

Zvonuri despre lupte pe uscat - şi, prin urmare, despre cuceriri terestre - circulă de două săptămâni, notează Le Figaro. Donald Trump a respins însă public intervenţia trupelor terestre de mai multe ori. Dar dificultăţile de circulaţie în strâmtoarea Ormuz - prin care tranzitează 20% din petrolul mondial şi 25% din gazul natural lichefiat - l-ar putea face să se răzgândească.

Aceste zvonuri sunt confirmate de trimiterea de noi unităţi pentru a întări forţele americane din largul Iranului, în special USS Tripoli, un portelicopter conceput pentru debarcarea de luptă. Acesta, însoţit de grupul său amfibiu, a plecat din Okinawa, Japonia, pe 11 martie. El va fi însoţit de un al doilea grup format în jurul navei USS Boxer, care a părăsit San Diego pe 18 martie.

Citește și

Tranzacţii suspecte, de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul: „Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil"

Editor : Sebastian Eduard