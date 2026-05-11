Starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei, învăluită în mister. SUA și Iranul prezintă informații contradictorii: „Aveți răbdare”

Ayatollahul Mojtaba Khamenei este probabil încă în viață și se ascunde într-un buncăr, a declarat Benjamin Netanyahu pe fondul speculațiilor privind starea de sănătate a noului lider suprem iranian. „Cred că este în viață. E greu de spus în ce stare se află, știi? Se ascunde într-un buncăr sau într-un loc secret”, a declarat prim-ministrul israelian pentru „60 Minutes”. El a adăugat însă: „Nu cred că are aceeași autoritate pe care o avea tatăl său”, relatează The Times.

Potrivit regimului iranian, ayatollahul nu numai că și-a revenit după o experiență în care a fost la un pas de moarte, ci se bucură de o „sănătate perfectă”.

Au existat numeroase speculații cu privire la starea de sănătate a lui Khamenei, în vârstă de 56 de ani, care nu a mai fost văzut în public de când tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian în prima zi a războiului. Același atac a curmat viața soției noului lider suprem, Zahra, și fiului său, Mohammad Bagher.

Atacul aerian l-a rănit și pe Mojtaba Khamenei, deși gravitatea rănilor sale nu este clară. Luna trecută, The New York Times a relatat că acesta aștepta o proteză, după ce a suferit trei operații la picior. Potrivit raportului, care se bazează pe interviuri cu șase înalți oficiali iranieni, Khamenei a suferit o intervenție chirurgicală la o mână și va avea nevoie de operații de reconstrucție facială, deoarece fața și buzele i-au fost grav arse.

Raportul susține că aceste leziuni i-au îngreunat vorbirea, explicând reticența sa de a apărea în public, iar el a fost îngrijit de o echipă de medici. Cu toate acestea, el a rămas lucid și comunicativ, dând instrucțiuni printr-un sistem complex de curieri, se menționează în raport.

Această versiune a fost contrazisă săptămâna trecută de Teheran, care a oferit prima sa informare cu privire la starea de sănătate a ayatollahului și a afirmat că relatările privind o leziune la cap erau „minciuni”. Mazaher Hosseini, un înalt responsabil din cadrul biroului liderului suprem, a declarat că Mojtaba Khamenei a suferit leziuni ușoare la spate, care s-au vindecat deja, și că se recuperează în urma unei lovituri la rotulă.

Hosseini a adăugat: „Avea o mică tăietură în spatele urechii, care nu se vede deloc când poartă turbanul, iar aceasta a fost, de asemenea, tratată. Sănătatea lui este perfectă”.

„Inamicul încearcă, sub diverse pretexte, să obțină o înregistrare audio sau o imagine cu Mojtaba Khamenei pentru a o putea folosi în vreun fel. Aveți răbdare. Nu vă grăbiți. Când va veni momentul, el va veni și vă va vorbi tuturor”.

Hosseini a declarat că, în timpul atacului, Khamenei nu se afla în locul în care preda de obicei, ci se îndrepta spre acesta pe niște scări. Între timp, clădirea în care urma să ajungă a fost distrusă complet, iar soția sa și-a pierdut viața. 

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului — care este chirurg cardiac și despre care se spune că s-a ocupat de îngrijirea ayatollahului — s-ar fi întâlnit cu Khamenei timp de două ore săptămâna trecută, după care a oferit o informare optimistă cu privire la starea de sănătate a acestuia.

„Ceea ce m-a impresionat cel mai mult în cadrul acestei întâlniri a fost viziunea și atitudinea umilă și sinceră a liderului suprem al Revoluției Islamice”, a declarat el.

Duminică, agenția de știri de stat Fars a relatat că liderul suprem s-a întâlnit și cu generalul-maior Ali Abdollahi, șeful forțelor armate iraniene. Conform relatărilor, generalul i-a spus lui Khamenei că armata țării este pe deplin pregătită să facă față oricărei „greșeli strategice” sau oricărui atac din partea „inamicului americano-sionist”.

De la atacul aerian din 28 februarie nu au mai fost publicate fotografii sau înregistrări video cu ayatollahul, iar comunicările sale s-au limitat la declarații scrise.

The New York Times a relatat anterior că liderul suprem primea și trimitea doar mesaje transmise de curieri de încredere, iar vizitele erau restricționate din cauza tratamentului medical pe care îl urma și a temerilor legate de dezvăluirea locației sale.

Un înalt oficial din administrația Trump a declarat că rănile suferite de Khamenei afectează negocierile de pace, deoarece toate propunerile trebuie să treacă prin el. „Noul ayatollah, fiul fostului ayatollah, a fost grav rănit”, a declarat Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU, într-un interviu acordat postului ABC. „Se ascunde și este extrem de greu de contactat”.

