Sute de zboruri au fost anulate marți în Germania, din cauza grevei piloților de la Lufthansa

Sute de zboruri au fost anulate marți în Germania, din cauza grevei piloților de la Lufthansa.

Sute de zboruri au fost anulate marţi în Germania, în condiţiile în care piloţii companiei aeriene Lufthansa continuă greva, pe fondul unei dispute prelungite privind salariile şi pensiile.

Piloţii de la divizia principală a grupului Lufthansa, precum şi cei de la Lufthansa Cargo şi Lufthansa CityLine, au început greva la scurt timp după miezul nopţii. În schimb, piloţii companiei de agrement Eurowings sunt aşteptaţi să reia lucrul marţi.

Peste 1.100 de decolări şi aterizări de şi pe aeroportul din Frankfurt, principalul hub al Lufthansa şi cel mai mare aeroport din Germania, au fost anulate luni şi marţi, iar 710 zboruri au fost anulate pe aeroportul din Munchen, informează Agerpres.

Greva piloţilor, organizată de sindicatul VC, este motivată de dispute salariale, inclusiv schema de pensii a companiei şi remuneraţia la filiala regională CityLine.

În paralel, însoţitoarele de bord de la Lufthansa sunt aşteptate să intre şi ele în grevă miercuri şi joi, în ceea ce ar urma să fie al cincilea val de acţiuni sindicale în cadrul grupului Lufthansa în acest an.

Luni, directorul de resurse umane de la Lufthansa, Michael Niggemann, a avertizat sindicatele să nu continue conflictul de muncă, spunând că fiecare zi de grevă slăbeşte compania aeriană.

Grupul german Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa şi, pe lângă Lufthansa, deţine şi companiile Austrian, Swiss, Eurowings şi Brussels Airlines.

