Taiwanul va aloca suplimentar 40 de miliarde de dolari pentru apărare, până în 2033

Președintele taiwanez Lai Ching-te a anunțat marți că guvernul său va propune un pachet special de 40 de miliarde de dolari americani pentru apărare, în plus față de bugetul anual obișnuit, în perioada 2026–2033. Scopul este acela de a sublinia determinarea sa de a se apăra, cu achiziții „semnificative” de arme noi din SUA, a declarat președintele Lai Ching-te într-un editorial publicat în Washington Post, relatează Reuters.

Măsura vine în contextul în care China, care consideră Taiwanul, guvernat democratic, ca fiind teritoriul său, a intensificat presiunea militară și politică în ultimii cinci ani pentru a-și afirma pretențiile, pe care Taipeiul le respinge cu tărie.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce administrația Trump a cerut explicit Taipeiului să ridice cheltuielile militare la minimum 5 % din PIB până în 2030.

„Pentru a descuraja orice tentativă de invazie, Taiwanul trebuie să devină un arici imposibil de înghițit”, a scris Lai, folosind metafora clasică a strategiei asimetrice. Banii vor finanța în principal arme mobile (rachete antinavă, drone, sisteme HIMARS), construcția unui scut antirachetă numit „Taiwan Dome” și creșterea rezervelor de muniție și combustibil.

În august, Lai a declarat că speră ca cheltuielile pentru apărare să ajungă la 5% din produsul intern brut până în 2030.

„Acest pachet istoric nu numai că va finanța achiziții semnificative de arme noi din Statele Unite, dar va și îmbunătăți considerabil capacitățile asimetrice ale Taiwanului”, a scris el în articolul din Washington Post, publicat marți.

„Prin aceasta, ne propunem să consolidăm capacitatea de descurajare, introducând costuri și incertitudini mai mari în procesul decizional al Beijingului privind utilizarea forței.”

Lai a anunțat anterior că va propune cheltuieli suplimentare pentru apărare, dar nu a dat detalii.

Bugetul obișnuit de apărare va crește și el anul viitor la 3,32 % din PIB (aproximativ 30 de miliarde USD), cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii. Împreună cu pachetul special de 40 de miliarde, cheltuielile totale vor depăși 70 de miliarde de dolari în următorii opt ani – o sumă fără precedent pentru insula cu 23 de milioane de locuitori.

Reacția Beijingului a fost imediată: Ministerul de Externe chinez a calificat anunțul drept „o provocare gravă” și a avertizat că „nimeni nu poate opri reunificarea istorică”. În paralel, armata chineză a început exerciții cu foc real în Strâmtoarea Taiwan, la doar 180 km de coasta insulei.

Analiștii văd în decizia lui Lai un răspuns direct la mesajul administrației Trump, care condiționează vânzările de armament de o contribuție taiwaneză mai mare. „Taiwanul nu mai poate conta doar pe umbrela americană; trebuie să plătească și să construiască singur o parte din ea”, a comentat un oficial american sub protecția anonimatului.

 

