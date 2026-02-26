Live TV

Încă o mare țară se rupe de umbrela militară a SUA. „Ipoteze de lungă durată au fost răsturnate”

rima strategie industrială de apărare din istoria Canadei a fost publicată luna aceasta. Sursa foto: Profimedia Images
„Ne-am bazat prea mult pe geografie" „Suveranitatea nu se declară, se produce"

Canada a publicat prima sa strategie industrială de apărare, semnalând că, asemenea Europei, nu mai poate conta pe Statele Unite ca garant automat al securității sale. Documentul prevede dublarea cheltuielilor militare până la finalul deceniului, sprijinirea companiilor canadiene din domeniu și investiții majore în Arctica.

Prima strategie industrială de apărare din istoria Canadei, publicată luna aceasta, sugerează că Ottawa, asemenea Europei, nu mai poate conta pe Statele Unite ca plasă de siguranță în materie de securitate, nici economic, nici militar, scrie Axios.

„Ipoteze de lungă durată au fost răsturnate, privind sfârșitul cuceririlor imperiale, durabilitatea păcii în Europa și reziliența vechilor alianțe”, se arată în document.

„În această lume incertă, este mai important ca niciodată ca Canada să dețină capacitatea de a-și susține propria apărare și de a-și proteja suveranitatea.”

Este o schimbare majoră pentru Canada, care nu a tratat cu ușurință declarațiile președintelui Donald Trump privind transformarea țării în al 51-lea stat american.

Canadienii văd astăzi SUA mai degrabă ca pe un risc decât ca pe un partener, potrivit unui sondaj realizat de Nanos Research pentru publicația The Globe and Mail. Doar 9% dintre respondenți au fost de acord că „SUA este un aliat de încredere al Canadei”.

„Ne-am bazat prea mult pe geografie”

Premierul Mark Carney a promis, într-o conferință de presă, să „dublăm cheltuielile pentru apărare până la sfârșitul acestui deceniu”, să acorde prioritate companiilor canadiene din domeniul apărării și să investească masiv în Arctica.

„Adevărul este că, în ultimele decenii, Canada nu a cheltuit suficient pentru apărare și nici nu a investit suficient în industriile sale de apărare”, a declarat el. „Ne-am bazat prea mult pe geografie și pe alții pentru a ne proteja.”

Strategia prevede creșterea la 70% a ponderii contractelor de achiziții pentru apărare atribuite firmelor canadiene, majorarea exporturilor din domeniu cu 50% și crearea a 125.000 de noi locuri de muncă în economie. Acest proces va dura ani.

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă marea majoritate a industriei de apărare din Canada. Planul și poziționarea asociată transmit „un mesaj către marii contractori din apărare că nu se vor mai baza pe firmele americane”, a declarat pentru Axios Jana Nelson, fost secretar adjunct al apărării pentru afaceri din emisfera vestică.

„Suveranitatea nu se declară, se produce”

Deși „nu se înarmează împotriva Statelor Unite”, a spus ea, canadienii „se înarmează pentru propria lor apărare. Nu este o mișcare agresivă, dar este o mișcare inteligentă de reducere a riscurilor.”

Această autonomie sporită a Canadei a fost prefigurată de două evenimente recente:

  • decizia de a avansa, alături de Australia, un proiect de radar peste orizont în valoare de miliarde de dolari;
  • dezbaterea aprinsă privind achiziția avioanelor americane F-35 și a celor suedeze Gripen.

Securitatea canadiană va rămâne însă strâns legată de SUA și în viitor. Ambițiile lui Trump privind sistemul „Golden Dome” depășesc granițele Americii. Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD) este un proiect comun. Canada este, de asemenea, membră NATO și a parteneriatului de informații Five Eyes.

„Canada se aliniază în sfârșit cu Europa în fața unui adevăr dur: suveranitatea nu se declară, se produce”, a declarat pentru Axios Eliot Pence, directorul executiv al Dominion Dynamics. Compania canadiană a anunțat în ianuarie o rundă de finanțare inițială de 15 milioane de dolari.

