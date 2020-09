Tânărul de 27 de ani care s-a infectat cu coronavirus în martie și după 6 luni este încă bolnav

Charlie Russell are 27 de ani și este unul dintre pacienții cu boală post-Covid, o afecțiune pe care medicii din toată lumea se străduiesc să o descifreze.

În a 182-a zi după ce s-a infectat de Covid-19, britanicul Charlie Russell încă nu are putere să facă multe din lucrurile pe care le făcea înainte. Nu mai mace jogging, nu se mai plimbă, nu mai iese în oraș și nici măcar nu merge la serviciu, pentru că nu are putere să facă nimic din toate acestea. „Dacă aș fi știut că o să fiu atât de bolnav, aș fi luat totul mult mai în serios în martie”, a declarat Russell pentru The Guardian.

„Dar atunci se spunea că o persoană tânără infectată, cel mai probabil, nu va avea deloc simptome. Sau ar putea fi bolnavă câteva săptămâni și gata”, a mai spus el.

Însă, Russell a avut dureri toracice atroce, migrene chinuitoare, probleme grave de respirație, amețeli și epuizare, fiind unul din pacienții care suferă de așa-zisul „Covid lung”, adică are simptomele coronavirusului o perioadă mai lungă de timp.

În Marea Britanie a fost semnalată a creștere alarmantă a numărului de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani care s-au infectat cu virusul. Doar în prima săptămână din septembrie au fost înregistrați 3.366 de pacienți din această categorie.

Russell, care este fotograf specializat în teatru, nu a mai lucrat de când s-a îmbolnăvit - adică 14 martie.

Boala lui a durat două săptămâni, după care s-a simțit bine, însă după câteva zile a început să aibă dureri teribile în piept, „ca și cum cineva stătea pe mine”. Acum este unul dintre cei 500 de pacienți care participă la un studiu clinic privind impactul Covid-19.

„Când oamenii refuză să poarte măști sau chiar să respecte cele mai elementare reguli de distanțare socială, este foarte, frustrant. Aș vrea să-i avertizez și să le spun că trăiesc cu asta de șase luni”, spune Russel.

Înainte de a se îmbolnăvi, Russell alerga 5 km pe zi, iar acum luptă să urce scările.