Live TV

Țara care i-a decernat ironic o medalie a Ordinului Lenin lui Viktor Orban, pentru „îndepărtarea riscului imediat al războiului”

Data actualizării: Data publicării:
ordinul lenin
Ordinul Lenin.

Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski i-a decernat în mod simbolic, pe X, o medalie a Ordinului Lenin premierului ungar Viktor Orban, care s-a opus folosirii activelor ruse în vederea finanţării efortului de război al Ucrainei, scrie News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Felicitări”, scrie Radoslaw Sikorski, răspunzând unei postări pe X a lui Orban, ataşând textului o imagine cu o medalie a Ordinului Lenin, cu efigia părintelui Revoluţiei Bolşevice.

Medalia, cea mai înaltă distincţie civilă sovietică, creată în 1930, era decernată pentru merite şi servicii excepţionale aduse Uniunii Sovietice.

Radoslaw Sikorski îi răspunde astfel liderului ungar, un apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, în care Viktor Orban se lăuda că a „reuşit să îndepărteze riscul imediat al războiului”.

„Noi am împiedicat Europa să declare război Rusiei prin folosirea activelor ruse”, a declarat el în urma unui summit al şefilor de stat şi de guverne ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE), la Bruxelels.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
volodimir zelenski
2
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
proteste slovacia avertizori integritate
3
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
4
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
graniceri rusi - estonia
5
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a fost apreciat”
Poland Ukraine
Zelenski s-a întâlnit cu Nawrocki la Varșovia. Președintele polonez: „Avem o veste proastă pentru Moscova”
G20 Miami Summit 2026 Logo Photo Ilustrations, Bandung, West Java, Indonesia - 17 Dec 2025
Un aliat strategic al SUA, de pe Flancul Estic, este singura țară invitată de administrația Trump la Summitul G20 din Miami
NATO Secretary General Mark Rutte visits Poland
Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță. Care sunt țările care se opun
v orban face un gest cu mana
Viktor Orban exclude definitiv folosirea activelor ruseşti îngheţate în folosul Ucrainei. „Este un drum închis. S-a terminat”
Recomandările redacţiei
O persoană arată banii din portofel.
Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari...
PRAHOVA - ILUSTRATIE - BARAJUL PALTINU - 01 DEC 2025
Apele Române anunță lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila...
autostrada in constructie
Șeful CNAIR: Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de...
soldați pe front în ucraina
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile...
Ultimele știri
Colonelul Talpan, juristul clubului Steaua, cere FIFA şi UEFA să excludă din competiţii naţionala României și echipele româneşti
Primăria Capitalei vrea să introducă o taxă specială pentru turiștii care vin în București
SUA: Scenele Nașterii Domnului din biserici, transformate în mesaje de protest împotriva deportărilor administrației Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Țara în care David Popovici se simte acasă. Spune că n-ar pleca niciodată în altă parte
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dinamo încearcă un transfer tare pentru 2026: fundaș central de la AC Milan! Exclusiv
Adevărul
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători
Playtech
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
La 27 de ani, a spus totul: ”A trebuit să-mi acopăr zonele cu chelie”
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din...
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...