Țara care susține că nu are niciun spion rus

Autoritățile din capitala neozeelandeză Wellington spun că s-ar ralia și ele deciziei comunității euro-atlantice de a expulza spioni ruși aflați sub „camuflaj” diplomatic, numai că în Noua Zeelandă nu există agenți de informații ai Moscovei.

„În timp ce alte țări au anunțat că vor expulza agenți de informații ruși nedeclarați, am fost informați că în Noua Zeelandă nu există persoane care să se potrivească acestui profil. Dacă ar fi existat, am fi luat deja măsuri”, a declarat premierul neozeelandez, Jacinda Ardern, citată de The Guardian.

Noua Zeelandă a condamnat atacul neurotoxic asupra fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, care se află la baza acestei decizii drastice a comunității internaționale.

SUA şi 16 ţări ale Uniunii Europene, cărora li s-au alăturat şi alte state, precum Ucraina, Canada, Norvegia sau Australia, au anunţat, începând de luni, 116 expulzări ale diplomaţilor ruşi.

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a indicat că „măsuri suplimentare, incluzând noi expulzări, nu sunt excluse în următoarele zile şi săptămâni".

Rusia vă răspunde prin măsuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomaţi, a declarat pentru agenţia RIA o sursă din MAE rus.