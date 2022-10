Un activist pro-democrație din Hong Kong acuză că a fost târât în curtea consulatului chinez din Manchester și bătut de mai mulți bărbați, respingând varianta autorităților chineze, care susțin că bărbatul ar fi încercat să forțeze intrarea în consulat în timpul unui protest care a avut loc duminică în fața instituției.

Bob Chan a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că a fost târât în interiorul consulatului chinez din Manchetster și bătut, adăugând că a avut nevoie de spitalizare din cauza rănilor. El a negat varianta autorităților chineze, care au spus că protestatarul a vrut să forțeze intrarea în consulat.

„Nu am încercat să intru în consulat”, a spus Bob Chan, potrivit BBC.

El a mai spus că a fost bătut și în afara consulatului de bărbați care purtau mască, care au încercat să distrugă bannerele afișate.

„Apoi m-am trezit tras în curtea consulatului. M-am ținut de gard, în timp ce eram lovit cu pumnii și picioarele, dar nu am putut rezista mult. În cele din urmă, am fost tras în curtea consulatului. Am simțit lovituri cu pumnii și picioarele din partea mai multor bărbați. Ceilalți protestatari încercau să mă scoată din această situație, dar fără succes. Bătaia a încetat doar în momentul în care un bărbat în uniformă, care era polițist din Manchester, m-a tras afară din curte. O spun din nou, ca să fie clar: am fost tras în interiorul consulatului, nu am încercat să intru în consulat”, a relatat Bob Chan la conferința de presă.

Potrivit poliției din manchester, duminică a avut loc un protest în fața conulatului chinez, la care au participat 30-40 de oameni.

„Puțin după ora 16.00, un grup de oameni a ieșit din clădire, iar un bărbat a fost târât în consulat și agresat. Temându-se pentru siguranța persoanei respective, polițiștii au intervenit și au scos victima din curtea consulatului”, a comunicat poliția din Manchester.

Consulatul este teritoriu britanic, dar nu se poate intra în interiorul său fără consimțământ.

Editor : B.P.