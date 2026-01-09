Live TV

Teheranul acuză oficial SUA și Israelul că se află în spatele protestelor care au zguduit Iranul

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
Ayatollahul iranian Ali Khamenei. Foto: Profimedia

Israelul și SUA sunt responsabile pentru tulburările de amploare din țară acuză Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului într-un mesaj public. 

„Deși tulburările din ultimele zile au început cu proteste împotriva instabilității economice, inamicul sionist (adică Israelul – n. TASS) le-a orientat spre destabilizarea situației din țară. Ultimele declarații ale [președintelui SUA Donald] Trump nu fac decât să confirme conspirația dintre cele două regimuri, care urmăresc să submineze fundamentele vieții poporului iranian. Poporul iranian și-a demonstrat deja o dată unitatea în războiul de 12 zile [cu Israelul], forțând inamicul să recunoască înfrângerea strategică. Astăzi, cu aceeași unitate, vom zădărnici toate planurile lor distructive”, se arată în textul declarației difuzat de compania de radio și televiziune a Republicii Islamice.

În mesaj se menționează că forțele de ordine din Iran vor neutraliza planurile Israelului și ale SUA de a provoca tulburări în țară. „Activitatea forțelor de ordine din țară are ca scop prevenirea unor astfel de amenințări. Aceste structuri, sprijinite de un popor mândru și neclintit, vor zădărnici planurile regimului sionist și ale protectorului său, SUA, de a destabiliza situația din Iran și vor asigura cetățenilor condiții de viață sigure. În acest sens, forțele de securitate și sistemul judiciar nu vor manifesta nicio indulgență față de elementele subversive”, a declarat Consiliul de Securitate iranian.

Amintim, Trump a admis că SUA ar putea da o „lovitură puternică” conducerii republicii islamice, dacă vor considera că este necesar. Astfel a răspuns el la întrebarea jurnaliștilor dacă SUA sunt gata să recurgă la forță în cazul unei posibile morți a protestatarilor iranieni.

Pe 29 decembrie 2025, în centrul Teheranului au început protestele comercianților din cauza scăderii puternice a cursului rialului iranian. Epicentrul protestelor a fost strada Republicii Islamice. Potrivit agenției Fars, antreprenorii protestatari au îndemnat colegii să închidă magazinele și să se alăture mișcării. Pe 30 decembrie, studenții universităților din Teheran s-au alăturat protestelor.

Pe 2 ianuarie, agenția Mehr a raportat apariția pe străzile provinciei Ilam a unui grup de persoane necunoscute, mascate și înarmate cu arme de foc. În ultimele zile, s-au înmulțit cazurile de ciocniri armate între protestatari și forțele de ordine, în special în provinciile vestice.

