Tehnologia din Ucraina devenită platforma principală de comandă în exercițiile NATO: unele componente sunt găzduite în afara țării

Delta, sistem de comanda ucrainean

DELTA, un sistem de luptă ucrainean, a devenit sistemul principal de comandă pentru echipa comună a țărilor participante la exercițiile NATO REPMUS 2025, scrie Ukrainska Pravda, care îl citează pe ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal.

„Pentru al doilea an consecutiv, Ucraina a participat la NATO REPMUS 2025 – cel mai mare exercițiu internațional axat pe utilizarea sistemelor fără pilot în operațiunile maritime. În timpul exercițiilor, membrii serviciului ucrainean și-au împărtășit experiența de luptă cu partenerii”, a adăugat ministrul de la Kiev.

Șmîhal a subliniat că DELTA a fost confirmată ca fiind compatibilă cu cele mai recente standarde ale Alianței. El a adăugat că tehnologiile ucrainene nu numai că îndeplinesc cerințele NATO, dar contribuie și la conturarea unor noi abordări în domeniul războiului.

„Aceasta este dovada capacității noastre de a ne adapta rapid la orice situație de luptă pe mare, pe uscat sau în aer”, a concluzionat ministrul.

În august, Denis Șmîhal a semnat un ordin de implementare a sistemului de comandă digital DELTA la toate nivelurile forțelor armate ucrainene. Ecosistemul digital de luptă DELTA permite monitorizarea în timp real a câmpului de luptă, planificarea operațională eficientă și schimbul de date în cadrul unităților, brigăzilor și formațiunilor – și, dacă este necesar, cu forțele aliate.

Sistemul DELTA este accesibil prin laptopuri, tablete și dispozitive mobile și este utilizat de comandanții de la toate nivelurile.

Tehnologia software, devenită operațională pe scară largă în august 2022 și dezvoltată în colaborare cu NATO, este  bazată pe cloud și a fost dezvoltată de Centrul pentru Inovare și Dezvoltare a Tehnologiilor de Apărare al Ministerului Apărării din Ucraina, ONG-ul Aerorozvidka și de Mihailo Fedorov, ministrul Transformării Digitale din Ucraina. Sistemul a fost implementat complet în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei după primirea aprobării de la guvernul ucrainean, la 4 februarie 2023.  Componentele cloud ale sistemului sunt găzduite în afara Ucrainei, din motive de securitate.

