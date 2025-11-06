Temeri legate de siguranță. Autobuze din Norvegia, fabricate în China, pot fi oprite prin sisteme de control de la distanță

Un important operator de transport public norvegian a declarat că va introduce cerințe de siguranță mai stricte și va intensifica măsurile anti-hacking după ce un test efectuat pe noile sale autobuze electrice fabricate în China a arătat că producătorul le putea opri de la distanță, relatează Euronews.

Operatorul de transport Ruter a declarat că rezultatele testelor publicate săptămâna trecută au arătat că producătorul chinez de autobuze Yutong Group avea acces la sistemele de control ale acestora pentru actualizări de software și diagnosticare.

„În teorie, acest lucru ar putea fi exploatat pentru a afecta autobuzul”, a declarat acesta.

Testele – cu autobuze conduse în mine subterane pentru a elimina semnalele externe – au fost efectuate atât pe autobuze Yutong noi, cât și pe vehicule vechi de trei ani ale producătorului olandez de autobuze VDL, a declarat compania. Aceasta a afirmat că testele au arătat că autobuzele olandeze nu aveau capacitatea de a efectua actualizări software over-the-air, în timp ce autobuzele fabricate în China aveau această capacitate.

Cotidianul The Guardian, care a relatat despre această problemă, a citat o declarație a companiei chineze care afirma că aceasta „respectă strict” legile și regulile din locurile în care își desfășoară activitatea vehiculele sale. Declarația preciza că datele despre autobuzele sale erau stocate în Germania.

Ziarul a citat un purtător de cuvânt neidentificat al Yutong, care a afirmat că datele sunt criptate și „utilizate exclusiv pentru întreținerea, optimizarea și îmbunătățirea vehiculelor, pentru a răspunde nevoilor clienților în materie de servicii post-vânzare”.

Compania chineză a vândut zeci de mii de vehicule în Europa, Africa, America Latină și Asia-Pacific

Potrivit site-ului web al Yutong, compania a vândut zeci de mii de vehicule în Europa, Africa, America Latină și regiunea Asia-Pacific în ultimele decenii.

Studiul a fost inițiat în parte din cauza preocupărilor legate de supraveghere, într-un moment în care multe țări din Europa, America de Nord și dincolo de acestea au luat măsuri pentru a proteja datele despre consumatori și operațiunile la distanță.

Preocupări mai ample legate de controlul de la distanță al vehiculelor electrice

Rezultatele studiului au arătat că „producătorul are acces digital direct la fiecare autobuz în parte pentru actualizări de software și diagnosticare”, a declarat Ruter, care afirmă că gestionează jumătate din transportul public din Norvegia și operează în Oslo și în regiunea estică Akershus.

Preocupările legate de controlul de la distanță al vehiculelor electrice nu sunt noi: în ianuarie, autoritățile de reglementare din SUA au deschis o anchetă asupra Tesla, după ce au fost raportate accidente care implicau utilizarea tehnologiei companiei care permite șoferilor să comande de la distanță vehiculul să se întoarcă la ei sau să se deplaseze într-un alt loc, folosind o aplicație pentru telefon.

Autobuzele Yutong sunt operate de oameni – nu sunt vehicule fără șofer, cum sunt taxiurile și navetele din locuri precum California și China.

„În urma acestor teste, Ruter trece de la îngrijorare la cunoștințe concrete despre modul în care putem implementa sisteme de securitate care să ne protejeze împotriva activităților nedorite sau a pirateriei sistemelor de date ale autobuzului”, a declarat Bernt Reitan Jenssen, CEO al Ruter, într-un comunicat.

Toate tipurile de vehicule de acest tip sunt expuse riscului

În Danemarca vecină, compania de transport Movia a declarat că revizuiește evaluările de risc în ceea ce privește securitatea cibernetică și spionajul în autobuzele cu program fix, precum și măsurile posibile pentru a preveni pirateria informatică, utilizarea abuzivă a datelor și riscurile de dezactivare a autobuzului.

Movia a declarat că autoritățile daneze nu au semnalat niciun caz de dezactivare a autobuzelor, dar căutau modalități de a elimina vulnerabilitățile.

Noile descoperiri, a spus compania, au fost prezentate la conferința InformNorden privind traficul de către consilieri de la Universitatea din Sud-Estul Norvegiei și au arătat că nici un hacker, nici furnizorul nu pot prelua controlul autobuzului.

„De asemenea, este important să subliniem că consilierii superiori norvegieni au declarat că aceasta nu este o problemă specifică autobuzelor chinezești, ci o problemă pentru toate tipurile de vehicule și dispozitive care au încorporate astfel de componente electronice”, a declarat Movia într-un e-mail.

Camerele din autobuze nu sunt conectate la internet, astfel încât „nu există riscul transmiterii de imagini sau videoclipuri din autobuze”, a declarat Ruter, care are în flotă peste 100 de autobuze Yutong. Autobuzele nu pot fi operate de la distanță, a precizat compania.

