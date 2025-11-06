Live TV

Temeri legate de siguranță. Autobuze din Norvegia, fabricate în China, pot fi oprite prin sisteme de control de la distanță

Data publicării:
Oslo 20251028. A bus from the manufacturer Yutong at the bus stop in Bjoervika. Through its own tests, the public transport company Ruter has found that the Chinese Yutong buses can be stopped from China. Photo: Cornelius Poppe / NTB This text is auto t
Autobuz în Oslo, produs de chinezii de la Yutong. Foto: Profimedia
Din articol
Compania chineză a vândut zeci de mii de vehicule în Europa, Africa, America Latină și Asia-Pacific Preocupări mai ample legate de controlul de la distanță al vehiculelor electrice Toate tipurile de vehicule de acest tip sunt expuse riscului

Un important operator de transport public norvegian a declarat că va introduce cerințe de siguranță mai stricte și va intensifica măsurile anti-hacking după ce un test efectuat pe noile sale autobuze electrice fabricate în China a arătat că producătorul le putea opri de la distanță, relatează Euronews.

Operatorul de transport Ruter a declarat că rezultatele testelor publicate săptămâna trecută au arătat că producătorul chinez de autobuze Yutong Group avea acces la sistemele de control ale acestora pentru actualizări de software și diagnosticare.

„În teorie, acest lucru ar putea fi exploatat pentru a afecta autobuzul”, a declarat acesta.

Testele – cu autobuze conduse în mine subterane pentru a elimina semnalele externe – au fost efectuate atât pe autobuze Yutong noi, cât și pe vehicule vechi de trei ani ale producătorului olandez de autobuze VDL, a declarat compania. Aceasta a afirmat că testele au arătat că autobuzele olandeze nu aveau capacitatea de a efectua actualizări software over-the-air, în timp ce autobuzele fabricate în China aveau această capacitate.

Cotidianul The Guardian, care a relatat despre această problemă, a citat o declarație a companiei chineze care afirma că aceasta „respectă strict” legile și regulile din locurile în care își desfășoară activitatea vehiculele sale. Declarația preciza că datele despre autobuzele sale erau stocate în Germania.

Ziarul a citat un purtător de cuvânt neidentificat al Yutong, care a afirmat că datele sunt criptate și „utilizate exclusiv pentru întreținerea, optimizarea și îmbunătățirea vehiculelor, pentru a răspunde nevoilor clienților în materie de servicii post-vânzare”.

Compania chineză a vândut zeci de mii de vehicule în Europa, Africa, America Latină și Asia-Pacific

Potrivit site-ului web al Yutong, compania a vândut zeci de mii de vehicule în Europa, Africa, America Latină și regiunea Asia-Pacific în ultimele decenii.

Studiul a fost inițiat în parte din cauza preocupărilor legate de supraveghere, într-un moment în care multe țări din Europa, America de Nord și dincolo de acestea au luat măsuri pentru a proteja datele despre consumatori și operațiunile la distanță.

Preocupări mai ample legate de controlul de la distanță al vehiculelor electrice

Rezultatele studiului au arătat că „producătorul are acces digital direct la fiecare autobuz în parte pentru actualizări de software și diagnosticare”, a declarat Ruter, care afirmă că gestionează jumătate din transportul public din Norvegia și operează în Oslo și în regiunea estică Akershus.

Preocupările legate de controlul de la distanță al vehiculelor electrice nu sunt noi: în ianuarie, autoritățile de reglementare din SUA au deschis o anchetă asupra Tesla, după ce au fost raportate accidente care implicau utilizarea tehnologiei companiei care permite șoferilor să comande de la distanță vehiculul să se întoarcă la ei sau să se deplaseze într-un alt loc, folosind o aplicație pentru telefon.

Autobuzele Yutong sunt operate de oameni – nu sunt vehicule fără șofer, cum sunt taxiurile și navetele din locuri precum California și China.

„În urma acestor teste, Ruter trece de la îngrijorare la cunoștințe concrete despre modul în care putem implementa sisteme de securitate care să ne protejeze împotriva activităților nedorite sau a pirateriei sistemelor de date ale autobuzului”, a declarat Bernt Reitan Jenssen, CEO al Ruter, într-un comunicat.

Toate tipurile de vehicule de acest tip sunt expuse riscului

În Danemarca vecină, compania de transport Movia a declarat că revizuiește evaluările de risc în ceea ce privește securitatea cibernetică și spionajul în autobuzele cu program fix, precum și măsurile posibile pentru a preveni pirateria informatică, utilizarea abuzivă a datelor și riscurile de dezactivare a autobuzului.

Movia a declarat că autoritățile daneze nu au semnalat niciun caz de dezactivare a autobuzelor, dar căutau modalități de a elimina vulnerabilitățile.

Noile descoperiri, a spus compania, au fost prezentate la conferința InformNorden privind traficul de către consilieri de la Universitatea din Sud-Estul Norvegiei și au arătat că nici un hacker, nici furnizorul nu pot prelua controlul autobuzului.

„De asemenea, este important să subliniem că consilierii superiori norvegieni au declarat că aceasta nu este o problemă specifică autobuzelor chinezești, ci o problemă pentru toate tipurile de vehicule și dispozitive care au încorporate astfel de componente electronice”, a declarat Movia într-un e-mail.

Camerele din autobuze nu sunt conectate la internet, astfel încât „nu există riscul transmiterii de imagini sau videoclipuri din autobuze”, a declarat Ruter, care are în flotă peste 100 de autobuze Yutong. Autobuzele nu pot fi operate de la distanță, a precizat compania.

 

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mihai Barbu.
Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la...
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru...
drone in zbor
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea...
danut mocanu dat in urmarit de politie
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de...
Ultimele știri
Erdogan repetă scenariul: după primarul Istanbulului, și șeful opoziției din Turcia este dat în judecată
Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet a murit la spital
Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - joi, 6 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană
„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy And Norwegian Prime Minister Store Press Conference
Împrumutul uriaș al UE pentru Ucraina ar putea fi garantat cu cel mai mare fond de investiții din lume. Ce spune Norvegia
imagini din satelit cu Taiwanul / portavion al marinei SUA
China a publicat imagini din satelit cu posibile ținte militare din Taiwan. „Este o amenințare clară” din partea Beijingului
mircea abrudean mark rutte
Mark Rutte, întâlniri cu președinții Senatului și Camerei Deputaților. „România este o țară sigură, protejată de Alianță”
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan, după discuțiile cu Mark Rutte: România își consolidează postura de apărare prin inițiativa Eastern Sentry
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Își face turn Donald Trump pe terenul Elenei Udrea? Cât mai valorează astăzi mega-proiectul de 2 miliarde de...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Românii care vor primi 2000 de lei de la stat. Cine va beneficia de tichete electronice
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...