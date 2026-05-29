Europa ar trebui să se alăture negocierilor Rusia-Ucraina, dar nu ca mediator. Norvegia: „Cred că există o oarecare confuzie”

Europa ar trebui să aibă un loc la masa negocierilor în orice discuții privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, a declarat ministrul de externe al Norvegiei pentru Politico. Dar nu ca „mediator”.

Vorbind în timp ce miniștrii de externe ai UE se îndreptau spre Cipru pentru a discuta planurile de a numi un „trimis special” pentru acest război, Espen Barth Eide a spus că europenii au nevoie de un negociator care să discute aspectele unui acord care vizează direct interesele UE.

„Cred că este corect ca Europa să aibă o voce la masa negocierilor”, a spus el după o întâlnire cu șefa diplomației UE, Kaja Kallas. „Părerea mea este că Europa are propriile interese reale, care, în anumite privințe, coincid cu cele ale Ucrainei, dar le și depășesc.”

„O capcană”

Comentariile lui Eide au intrat în contradicție cu cele făcute de Kallas, care joi a caracterizat negocierile directe cu Rusia drept o „capcană”, adăugând că UE ar trebui, în schimb, să-și definească strategia față de Moscova și să se concentreze pe „interesele fundamentale” ale blocului.

„Consider că este o capcană în care Rusia vrea să cădem… și deja aleg pe cine consideră potrivit”, a spus ea, referindu-se la sugestia președintelui rus Vladimir Putin potrivit căreia fostul cancelar german Gerhard Schröder ar putea fi ales în funcția de trimis special.

Eide, care s-a aflat miercuri la Bruxelles pentru a participa la o reuniune a Consiliului Spațiului Economic European, a subliniat că unele dintre punctele ridicate în timpul negocierilor anterioare conduse de SUA se refereau la chestiuni pe care numai Europa le poate decide, cum ar fi ridicarea sancțiunilor sau parcursul Kievului către aderarea la UE.

„Așadar, ar trebui să existe o voce europeană”, a susținut el.

Însă diplomatul norvegian — care a fost profund implicat în eforturile de pace din Orientul Mijlociu — a spus că există o mare diferență între faptul că Europa trimite pe cineva să-i reprezinte interesele la negocieri și faptul că Bruxelles încearcă să medieze între Rusia și Ucraina.

„Cred că există o oarecare confuzie... Medierea înseamnă că cineva, ideal ar fi o persoană mai imparțială față de conflict, încearcă să găsească un teren comun”, a spus el. „Europenii și, în opinia mea, și americanii ar trebui... să fie clar de partea Ucrainei.”

Prea devreme?

Discuțiile despre un potențial trimis special al UE care să reprezinte blocul în negocierile cu Rusia se intensifică pe măsură ce SUA s-au retras din eforturile de pace, mediatorii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, fiind ocupați să încerce să negocieze un armistițiu cu Iranul.

Între timp, atât Putin, cât și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au susținut ideea ca la masa negocierilor să participe un reprezentant european — deși amândoi au viziuni foarte diferite cu privire la persoana potrivită pentru această funcție.

După ce Putin a lansat numele lui Schröder, ministrul de externe al lui Zelenski, Andrii Sibiha, a ironizat această idee, declarând pentru Politico că actorul francez Gérard Depardieu, prieten al Kremlinului, sau fostul star de filme de acțiune american Steven Seagal ar fi la fel de calificați pentru această funcție.

O decizie comună

În drum spre reuniunea din Cipru, miniștrii de externe europeni au prezentat opinii diametral opuse cu privire la oportunitatea ca UE să înceapă negocierile direct cu Rusia.

În timp ce diplomații de vârf din țările baltice s-au arătat sceptici, ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a susținut ideea. „Trebuie să profităm de ocazia oferită de decizia SUA de a-și suspenda implicarea în procesul de negociere dintre Ucraina și Rusia.”

„Cred că trebuie să luăm o decizie comună, nu doar să identificăm o persoană, ci și ce fel de conținut am dori să punem pe masa negocierilor”, a spus el, adăugând că este important să avem o „discuție deschisă pe această temă”.

Însă atât Parisul, cât și Berlinul și-au exprimat rezervele față de ideea unor discuții directe, înalți oficiali afirmând în ultimele zile că, deși susțin ideea ca un reprezentant european să poarte discuții cu Rusia, momentul pentru o astfel de numire nu este unul optim.

Liderii statelor baltice au fost cei mai vocali, susținând poziția lui Kallas cu privire la o „capcană” întinsă de Putin.

Pentru Eide, însă, momentul actual are sens, având în vedere lipsa de interes a SUA față de negocieri, faptul că Ucraina a efectuat cu succes lovituri de lungă distanță împotriva Rusiei și că împiedică o încercare de ofensivă de vară a Moscovei.

În ceea ce privește rolul de mediator între Rusia și Ucraina, acesta este o sarcină distinctă, a spus diplomatul norvegian.

„Este ca la tribunal: există atât avocatul, cât și judecătorul – amândoi au roluri importante, dar nu sunt la fel”, a spus el, adăugând că profilul ideal pentru un mediator ar fi cineva imparțial, probabil care nu provine din nicio țară europeană.

Editor : Sebastian Eduard