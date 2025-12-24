Live TV

Tradiția amuzantă a Familiei Regale britanice, la Sandringham: cadouri trăsnite în Ajunul Crăciunului

Data publicării:
familia regala britanica craciun 2024
Familia Regală Britanică, la slujba de Crăciun din dimineața anului 2024, de la Sandringham, Norfolk. Foto: Getty Images
Din articol
Cadouri memorabile: de la peștele cântător la lingura „cereal killer” Pixul cu peștișor, cadoul Prințesei Margaret pentru Harry Crăciun separat pentru Harry și Meghan

Familia regală britanică are o tradiție amuzantă de Crăciun: își oferă cadouri haioase, de tip „gag gifts”. Ideea este că, având deja tot ce și-ar putea dori, cel mai potrivit cadou este unul cât mai trăsnit, scrie People.com.

„Cu cât este mai trăsnit și mai ciudat, cu atât le place mai mult”, a declarat, pentru People, fostul bucătar regal Darren McGrady, care a gătit pentru familie în timpul sărbătorilor petrecute la Sandringham.

Adunați în reședința impunătoare, membrii familiei regale urmează tradiția germană de a face schimb de cadouri în Ajunul Crăciunului. Totuși, probabil nu din Germania provine obiceiul de a așeza toate cadourile pe mese lungi, amplasate în sala principală. Acolo, fiecare membru al familiei se trezește în fața unui morman de daruri.

Prințul Harry a dezvăluit detalii despre acest obicei în memoriile sale din 2023, Spare. La Sandringham House, exista „o masă lungă, acoperită cu o față de masă albă și cartonașe albe cu nume”, a scris el. „Conform tradiției, la începutul serii, fiecare dintre noi își găsea locul și stătea în fața grămezii sale de cadouri. Apoi, brusc, toată lumea începea să le deschidă în același timp. Un adevărat haos, cu zeci de membri ai familiei vorbind simultan, desfăcând funde și rupând hârtia de împachetat.”

Familia Regală Britanică, la slujba de Crăciun din dimineața anului 2024, de la Sandringham, Norfolk. Foto: Getty Images

Cadouri memorabile: de la peștele cântător la lingura „cereal killer”

Într-un an, Prințul Harry i-a dăruit bunicii sale, Regina Elisabeta, un pește cântător Big Mouth Billy Bass, care interpreta o melodie și se mișca. Autorul Andrew Morton a scris în cartea Meghan: A Hollywood Princess că regretata Regină l-a păstrat pe pianul din biroul ei de la Castelul Balmoral.

Pentru soția sa, Meghan Markle, Harry a ales o piesă specială de tacâmuri pentru cumnatul său, Prințul William, și pentru Kate Middleton, în Crăciunul petrecut împreună la Sandringham, în 2018.

„Cea mai mare provocare pentru Meghan a fost să găsească darurile-glumă perfecte care să-i amuze noua familie extinsă”, au scris autorii Omid Scobie și Carolyn Durand în Finding Freedom. „Cel puțin unul dintre cadouri a fost un succes uriaș: o lingură pentru William, pe care era gravată expresia «cereal killer» pe partea concavă.”

Familia Regală Britanică, la slujba de Crăciun din dimineața anului 2024, de la Sandringham, Norfolk. Foto: Getty Images

Pixul cu peștișor, cadoul Prințesei Margaret pentru Harry

Harry a primit, la rândul său, un suvenir neobișnuit de la mătușa sa bunică, regretata Prințesă Margaret, sora Reginei Elisabeta.

Potrivit cărții sale, Harry s-a apropiat să-i mulțumească femeii pe care o numea mătușa Margo, iar aceasta i-a spus că „nu era un pix oarecare. Avea un peștișor de cauciuc înfășurat în jurul lui. Am spus: «Ah. Un pix cu pește! Ok.»”

Mike Tindall, soțul Zarei — verișoară a Prinților William și Harry — a glumit într-un an că tot ce își dorea fiul său, Lucas, pe atunci mic, era o pungă cu mazăre congelată. Vorbind în podcastul său The Good, The Bad & The Rugby cu co-gazda James Haskell, pe atunci proaspăt tată, Tindall i-a recomandat: „Ia-i doar o pungă cu mazăre congelată, pentru că asta vrea Lucas. O pungă cu mazăre congelată, o torni pe podea.”

Crăciun separat pentru Harry și Meghan

În timp ce Prințul William și Kate s-au alăturat Regelui Charles și majorității membrilor familiei regale pentru tradițiile de la Sandringham, în Norfolk, Harry și Meghan, împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, de 6 ani, și Prințesa Lilibet, de 4 ani, și-au petrecut sărbătorile la locuința lor din Montecito, California.

printul harry meghan markle
Prințul Harry și Meghan Markle. Foto: Getty Images

Editor : Ana Petrescu

FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Citește mai multe
