Traficul aerian a fost blocat la Eindhoven după semnalarea mai multor drone

Eindhoven airport logo sign. Eindhoven Airport, an airport located in the Brabant city of Eindhoven, is the second largest airport in the Netherland
Aeroportul din Eindhoven. Foto: Pixelbiss / Alamy / Profimedia

Traficul aerian către și dinspre aeroportul olandez Eindhoven este blocat sâmbătă seara, după ce mai multe drone au fost semnalate în apropiere, relatează 7sur7.be.

Pista de la Eindhoven nu deservește doar aeroportul civil, ci este și o bază a forțelor aeriene. Toate zborurile sunt suspendate, a declarat ministrul Apărării, Ruben Brekelmans.

El a adăugat că mijloacele „anti-drone ale Apărării” sunt pregătite să intervină. Poliția și jandarmeria (care face parte din armată) sunt, de asemenea, la fața locului.

Ministerul olandez al Apărării a declarat sâmbătă că armata a folosit arme de la sol pentru a încerca să doboare mai multe drone observate vineri noaptea deasupra unei baze aeriene din sud-estul ţării, relatează Reuters.

Personalul de securitate de la baza aeriană Volkel, aproape de graniţa cu Germania, a observat dronele între orele 19:00 şi 21:00 (18:00-20:00 GMT), a precizat ministerul.

„Personalul forţelor aeriene a folosit arme de la sol pentru a doborî dronele”, a adăugat acesta. „Dronele au plecat şi nu au fost recuperate”, a mai spus el.

Ministerul Apărării a declarat că nu este clar de ce dronele au zburat în zone în care accesul este interzis.

Poliţia militară a anunţat că a deschis o anchetă în legătură cu acest incident.

 

 

