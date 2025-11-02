Live TV

Tragedie în Alpii italieni: cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă

After the avalanche accident in South Tyrol
Cinci alpiniști germani, printre care o adolescentă, uciși de o avalanșă. Foto. Profimedia

Cinci alpiniști germani, printre care și o adolescentă de 17 ani, au murit în Alpii italieni după ce au fost luați de o avalanșă. Tragedia s-a produs sâmbătă, în timp ce grupurile urcau spre vârful Cima Vertana, la peste 3.500 de metri altitudine, în Tirolul de Sud, informează The Guardian.

Trupurile unui bărbat și ale fiicei sale de 17 ani, dați dispăruți după ce au căzut aproximativ 200 de metri, au fost găsite duminică dimineață, în Tirolul de Sud.

Cinci alpiniști germani, printre care și o adolescentă de 17 ani, și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de o avalanșă în Alpii italieni, au anunțat echipele de salvare.

Potrivit presei italiene, trei grupuri de alpiniști, care se presupune că urcau independent, au fost prinse de torentul de zăpadă ce s-a prăvălit pe un versant din apropierea graniței cu Elveția, în regiunea Tirolul de Sud, sâmbătă.

„Primul grup, format din trei persoane, a fost complet îngropat”, a transmis serviciul italian de salvare montană pe rețelele sociale. Trupurile celor trei, doi bărbați și o femeie, au fost recuperate sâmbătă.

Alți doi alpiniști, care se aflau înaintea grupului, au reușit să scape din calea avalanșei și au alertat autoritățile. Ei au fost transportați la un spital din Bolzano, unde au primit îngrijiri medicale.

Până sâmbătă seara, două persoane, un bărbat și fiica sa de 17 ani, erau încă dispărute. Salvatorii aveau puține speranțe că aceștia ar mai putea fi găsiți în viață, întrucât căzuseră aproximativ 200 de metri, a declarat Olaf Reinstadler, purtător de cuvânt al serviciului de salvare montană din Sulden, agenției germane dpa.

Căutările au fost reluate duminică dimineață, cu ajutorul unui elicopter, al dronelor și al camerelor termice. La scurt timp, trupurile celor doi alpiniști dispăruți au fost descoperite.

„Au fost târâți până în partea inferioară a văii unde s-a produs avalanșa”, a precizat Federico Catania, purtător de cuvânt al serviciului de salvare alpin, pentru Associated Press.

Avalanșa s-a produs în jurul orei 16:00, sâmbătă, în timp ce alpiniștii foloseau colțari și pioleți pentru a atinge vârful Cima Vertana, din masivul Ortler, la o altitudine de peste 3.500 de metri.

Se crede că grupul se afla la doar câteva sute de metri de vârf în momentul producerii tragediei. Nu se știe de ce alpiniștii au ales să urce atât de târziu, au adăugat salvatorii.

Niciun alt alpinist nu se afla în zonă, o destinație turistică populară. Riscul de avalanșă nu era ridicat sâmbătă, însă, potrivit cotidianului Corriere della Sera, prăbușirea masei de zăpadă ar fi putut fi provocată de o rafală bruscă de vânt și de acumularea unui strat de zăpadă instabilă în apropierea vârfului în ultimele zile.

Conform Associated Press, avalanșele reprezintă o problemă recurentă în Alpii italieni, numărul mediu de decese din ultimul deceniu fiind mai mare decât în majoritatea celorlalte țări cu stațiuni de schi. În ultimii ani, numărul accidentelor a crescut, posibil din cauza tot mai multor persoane care aleg trasee neamenajate imediat după ninsori abundente.

