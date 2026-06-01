Video Tragedie în Indonezia: cinci persoane au murit și alte zeci au fost rănite o explozie devastatoare surprinsă în imagini

O explozie provocată, cel mai probabil, de un proiectil rămas din Al Doilea Război Mondial a avut loc sub o locuință ridicată pe piloni într-un sat de pescari din estul Indoneziei, incident soldat cu cinci morți și aproape 20 de răniți, au anunțat autoritățile, potrivit CBS News.

Explozia din regiunea estică, instabilă, Papua, i-a speriat pe localnici cu o bubuitură puternică produsă duminică după-amiază, urmată de o minge de foc și apoi de o coloană densă de fum, potrivit imaginilor difuzate de Kompas TV.

Nouă locuințe au fost distruse.

„Sursa exploziei este puternic suspectată a fi o bombă sau un proiectil de mortier rămas din Al Doilea Război Mondial”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Papua, Cahyo Sukarnito, pentru AFP.

Trei persoane sunt încă date dispărute, însă oficialul a precizat că mai multe fragmente umane nu au fost încă identificate.

Cel puțin 19 persoane au fost tratate pentru răni ușoare, a adăugat acesta.

„Vom oferi actualizări suplimentare după finalizarea operațiunilor de căutare a victimelor și a anchetei”, a spus Cahyo.

Anul trecut, nouă civili s-au numărat printre cele 13 persoane ucise în provincia Java de Vest, după o explozie produsă în timp ce trupele indoneziene încercau să distrugă muniții respinse, detonându-le într-o groapă.

Indonezia a fost o zonă importantă de conflict în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când forțele japoneze au ocupat ceea ce era atunci Indiile Olandeze, iar trupele aliate au luptat pentru recucerire.

Bombe rămase din război au fost descoperite în întreaga lume în ultimii ani, unele dintre ele explodând.

În martie, o bombă neexplodată din Al Doilea Război Mondial a fost dezamorsată cu succes în orașul german Dresda, după evacuarea a mii de locuitori.

În octombrie anul trecut, doi bărbați au fost spitalizați în Polonia după ce un proiectil din Al Doilea Război Mondial găsit într-o pădure și adus acasă a explodat.

În martie 2025, o bombă din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită lângă șinele stației pariziene Gare du Nord. Cu o lună înainte, peste 170 de bombe au fost găsite lângă un loc de joacă din nordul Angliei.

În 2024, o bombă americană neexplodată din Al Doilea Război Mondial, aflată îngropată pe un aeroport din Japonia, a explodat, provocând un crater mare într-o cale de rulare și anulând peste 80 de zboruri.

În 2023, o bombă din Al Doilea Război Mondial descoperită în Anglia a explodat într-o detonare calificată de autorități drept „neplanificată”.

Editor : Ana Petrescu

