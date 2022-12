Trei copii au supraviețuit 55 de ore într-o mașină încinsă după un accident grav în care le-au murit părinții

Trei copii au supraviețuit în condiții grele, în statul Australia de Vest, după ce au rămas blocați într-o mașină în urma unui accident în care părinții lor au murit, iar fetița în vârstă de 5 ani a familiei i-a salvat viața fratelui ei mai mic, informează CNN.

În urma coliziunii violente, trei copii au rămas blocați în epava mașinii timp de două zile, într-o zonă izolată din statul Australia de Vest.

Într-un comunicat de presă, poliția statală a anunțat că mașina Land Rover Discovery a familiei a fost găsită marți dimineață în Kondinin, la aproximativ 280 de kilometri est de capitala Perth.

Cindy Braddock și Jake Day, părinții copiiilor, au fost declarați morți la locul accidentului.

Cei trei copii ai acestora, o fetiță de cinci ani și doi băieți, de 1 an și 2 ani, au supraviețuit accidentului, însă au rămas blocați în mașină, pe o căldură de 30 de grade Celsius, alături de părinții morți, până au fost descoperiți de un alt membru al familiei.

Familia a fost găsită la o zi după ce a fost anunțată dispariția ei. În momentul accidentului, ei se îndreptau să sărbătorească Crăciunul alături de familie, însă nu au mai ajuns la destinație.

Michael Read, o rudă a familiei, a declarat pentru Nine News că fetița de cinci ani și-a salvat fratele de 1 an, eliberându-l din scaunul de mașină. "Dacă nu i-ar fi desfăcut centura scaunului de mașină, copilul de 1 an n-ar mai fi fost azi cu noi", a declarat Read. "Probabil nu va realiza ce a făcut decât peste câțiva ani".

Chinul copiiilor a fost agravat de căldură. "Au fost blocați în mașină timp de 55 de ore pe o căldură de 30 de grade Celsius", a declarat Michael Read pentru Nine News. "Nimeni nu știe prin ce au trecut".

Cei trei copii au fost transportați la spital, însă ar urma să fie externați în următoarele zile.

Editor : V.M.