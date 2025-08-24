Live TV

Trei distrugătoare americane se deplasează în largul coastelor Venezuelei. Maduro mobilizează o „miliție” de 4,5 milioane de persoane

Data publicării:
Miliția lui Maduro
Garda prezidențială a lui maduro prezintă armele noilor înscriși în miliție. Foto Profimedia
Din articol
Răzbunarea lui Maduro Miliție de 4,5 milioane de persoane Armată

Tensiunile din Caraibe sunt în creștere, în contextul în care Statele Unite au trimis trei distrugătoare echipate cu sistem Aegis – USS Gravely, USS Jason Dunham și USS Sampson – în apele din apropierea Venezuelei, cu scopul de a-și consolida operațiunile de combatere a traficului de droguri, potrivit oficialilor americani din domeniul apărării.

Desfășurarea navală subliniază represiunea reînnoită a președintelui Donald Trump împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, pe fondul escaladării crizei fentanilului în SUA.

Într-o demonstrație de forță și intenție, Washingtonul a dublat recompensa pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro la 50 de milioane de dolari, acuzându-l că el este cel care conduce infamul Cartel de los Soles și că este în relații apropiate cu grupuri criminale precum Tren de Aragua și cartelul Sinaloa.

Răzbunarea lui Maduro

Reacționând la ceea ce a numit „agresiune imperialistă”, Maduro a ordonat mobilizarea a 4,5 milioane de membri ai miliției în toată Venezuela, afirmând că țara trebuie să-și apere suveranitatea și pacea. Maduro a condamnat desfășurarea navală ca fiind o încercare „ilegală” de schimbare a regimului, caracterizând-o ca fiind imorală și criminală în conformitate cu dreptul internațional.

Această escaladare militară și politică a declanșat alarma în întreaga regiune. În timp ce China a acordat sprijin diplomatic lui Maduro, reafirmându-și sprijinul pentru suveranitatea guvernului venezuelean, alți lideri regionali au refuzat să accepte implicarea SUA, invocând îngrijorări cu privire la suveranitate și escaladarea tensiunilor.

La ultima inaugurare a lui Maduro, în 2019, au participat președintele cubanez Miguel Diaz-Canel și președintele bolivian de atunci, Evo Morales.

Alegerile din 2018 au fost considerate în general o farsă, după ce guvernul său a interzis participarea principalelor partide de opoziție.

Miliție de 4,5 milioane de persoane

Funcţionari, casnice, studenţi, pensionari... Cozi mari s-au format sâmbătă în Venezuela, pentru acest weekend de înrolare în rândurile miliţiei, înrolare dorită de preşedintele Nicolas Maduro pentru a contracara o eventuală invazie americană, informează AFP.

O "ameninţare", un plan "imoral, criminal şi ilegal" pentru a încerca să răstoarne regimul de la Caracas sau să cotropească ţara, consideră Maduro, care prin această înrolare foarte mediatizată intenţionează să realizeze o demonstraţie de forţă la adresa Washingtonului şi să consolideze coeziunea în rândurile susţinătorilor săi.

Săptămâna aceasta, Maduro a anunţat deja un plan special pentru desfăşurarea a 4,5 milioane de miliţieni. Miliţia, care numără oficial 5 milioane de membri, este formată din civili, însă integrată în armată. Criticii săi estimează că este vorba de unităţi care apără ideologia fostului preşedinte socialist Hugo Chavez, al cărui succesor politic Maduro se consideră.

Peste tot în Venezuela au fost înfiinţate centre de recrutare, în cazărmi, dar şi în clădiri publice şi chiar în palatul prezidenţial din Miraflores, în Caracas.

În Cazarma de la munte, loc emblematic situat deasupra Caracasului şi unde se află rămăşiţele lui Hugo Chavez (preşedinte în perioada 1999-2013), populaţia a format o coadă lungă.

O dată înrolarea completată, voluntarii trec într-o sală unde este proiectat un documentar asupra blocadei impuse de naţiunile europene împotriva Venezuelei în 1902 şi 1903, din cauza refuzului preşedintelui de la acea dată, Cipriano Castro, de a plăti datoria externă. Filmul realizat în 2017 arată imagini de arhivă cu ţărani înarmaţi sau care analizează hărţi. Nave de război sunt vizibile în depărtare.

În sala următoare, este expusă o parte din armament: o mitralieră calibru 50 din SUA, un lansator de rachete Carl Gustaf suedez, lansatoare de rachete est-germane de origine sovietică şi o mitralieră belgiană de calibru 7,62 mm. Un locotenent al armatei explică într-un limbaj tehnic raza de acţiune şi modul lor de utilizare, scrie Agerpres.

Armată

Efectivele armatei, foarte apreciată de puterea venezueleană, nu sunt oficiale. În 2020, ele numărau circa 343.000 de membri, la o populaţie de 30 de milioane de locuitori, potrivit Institutului Internaţional pentru Studii Strategice (IISS), mărime similară celei a Mexicului (341.000 de soldaţi, însă pentru 130 de milioane de locuitori) şi depăşită în America Latină doar de Columbia (428.000 la 50 de milioane de locuitori) şi Brazilia (762.000 la 210 milioane de locuitori).

SUA au realizat deja manevre militare importante în Caraibe în trecut, însă desfăşurarea "antidrog" din ultimele zile survine la numai câteva zile după dublarea la 50 de milioane de dolari a recompensei pentru orice informaţie care să poată duce la capturarea lui Maduro, pe care Washingtonul îl acuză că este capul unui cartel de traficanţi de droguri.

Opoziţia a îndemnat populaţia să nu se prezinte la înrolare, însă susţinătorii lui Maduro tratează cu seriozitate apelul liderului lor.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Imagine din portul Novorossiisk
1
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
Ministrul Economiei Radu Miruţă
2
Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 –...
sarpe veninos
3
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
4
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
5
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Digi Sport
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Ucraina avertizează că Rusia vrea redesenarea granițele europene, așa...
isu salvamont arges munte
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din...
Volodimir Zelenski portret
Volodimir Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei: „Este un obiectiv...
df
HARTĂ. Avertizare de la meteorologi pentru mai mult de o treime din...
Ultimele știri
Rusia dictează termenii păcii în Ucraina: garanții internaționale de securitate și fără NATO. Lavrov: „Ucraina trebuie să fie neutră”
Un nou schimb de prizonieri de război între Rusia și Ucraina. Despre câte persoane a fost vorba de data aceasta
Ce i-a transmis Donald Trump Ucrainei de Ziua Independenţei și care a fost răspunsul lui Volodimir Zelenski
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Black Hawk
Armata SUA își echipează elicopterele Black Hawk pentru lansarea de drone. „Vor mai fi și alte schimbări pe câmpul de luptă”
F-16
De ce Bulgaria a primit doar două avioane de luptă F-16 de la americani, iar unul dintre ele este deja defect
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Inquam Photos /
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva relației România - SUA. „Aceste narațiuni servesc Moscovei”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, Trump îl amenință cu „sancţiuni majore sau tarife enorme”
Partenerii noștri
Pe Roz
Moștenește trăsăturile frumoase ale mamei sale. Fiica lui Catherine Zeta-Jones, în costum de baie, pe...
Cancan
El este Ștefan Berevoianu, tânărul aflat la volanul maşinii care a căzut într-o râpă de peste 200 de metri...
Fanatik.ro
A simțit un miros puternic când zbura cu avionul. O pasageră a rămas îngrozită când a descoperit vinovatul
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Un poștaș din India e numit „erou al rufelor” în urma unui act de bunătate. Gestul pe care l-a făcut acesta...
Adevărul
Ucrainenii au distrus centrul de comandă al Rubicon, noua unitate de elită a armatei ruse
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Ce sfaturi a primit Pamela Anderson de la Priscilla Presley pentru remake-ul filmului „The Naked Gun”: „Ea...
Adevarul
Marile pericole la adresa României, identificate de un expert de la Oxford: „Mă îndoiesc că putem evita un...
Newsweek
Care stat din Europa a mai introdus CASS la pensie? Pensionarii vor primi bani în plus abia în 2026
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...