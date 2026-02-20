Live TV

Trei schiori au murit în urma a două avalanşe produse în Austria

avalansa
Trei schiori şi-au pierdut viaţa în urma unor avalanşe produse vineri în Austria, au anunţat autorităţile, transmite agenţia DPA.

Două persoane au fost găsite decedate în urma unei avalanşe produse în staţiunea de schi St Anton am Arlberg din vestul ţării.

Victimele au fost recuperate din zăpadă de echipele de intervenţie, însă nu au putut fi salvate, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei. Alte trei persoane au fost rănite.

Autorităţile nu au oferit detalii imediate despre identitatea, vârsta sau naţionalitatea victimelor, notează DPA,citată de Agerpres.

Anterior, un schior german în vârstă de 42 de ani a fost ucis de o avalanşă în zona de schi tiroleză Nauders. Bărbatul schia în afara pârtiei împreună cu fiul său, în vârstă de 16 ani, care a supravieţuit, însă a suferit răni grave, potrivit poliţiei.

Cei doi încercau să traverseze un versant nordic la momentul la care o placă de zăpadă de aproximativ 400 de metri lăţime s-a desprins şi i-a purtat la vale pe o distanţă de 200-300 de metri.

În ultimele zile, în unele zone din Tirol s-a depus un strat de până la 40 de centimetri de zăpadă proaspătă. Autorităţile au avertizat asupra riscului mare de avalanşă.

Doar miercuri, în Tirol, au fost înregistrate peste 30 de avalanşe. Trei persoane au murit în acest land şi în landul vecin Vorarlberg. 

