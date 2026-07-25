Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești

Administrația Trump a avertizat oficial Ucraina să nu atace nave care nu aparțin Rusiei în Marea Neagră, după o serie de lovituri cu drone care au afectat inclusiv un petrolier închiriat de gigantul american Chevron. Potrivit The Wall Street Journal, demersul diplomatic a venit în urma discuțiilor dintre conducerea companiei și oficiali de rang înalt de la Washington, pe fondul îngrijorărilor privind impactul atacurilor asupra transporturilor de petrol din regiune.

Un oficial american citat de WSJ a declarat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții industriei, administrația a avertizat oficial Ucraina că atacurile asupra navelor non-ruse din regiune sunt inacceptabile.

„Administrația consideră CPC (n.r. Consorțiul Conductelor din Marea Caspică) ca fiind o cale vitală pentru transportul resurselor energetice de origine kazahă către piețele europene, servind drept alternativă la resursele energetice rusești”, a menționat oficialul.

Impactul economic asupra Kazahstanului și piețelor globale

Portul rus Novorossiysk servește drept nod cheie de export al petrolului și punct terminal al Consorțiului Conductelor din Marea Caspică, o rețea care reprezintă aproximativ 2% din aprovizionarea zilnică globală cu țiței.

Chevron deține o participație de 15% în CPC, care transportă petrol din trei câmpuri majore prin Kazahstan și Rusia către Marea Neagră. Compania americană deține, de asemenea, o participație de 50% în câmpul petrolier Tengiz - cel mai productiv dintre cele trei -, care reprezintă aproximativ 12% din producția globală de țiței a Chevron.

Deși conducta și câmpurile petroliere nu au suferit daune fizice, recentele atacuri cu drone au limitat operațiunile de încărcare a țițeiului la terminalul din Novorossiysk. Acest blocaj a obligat ulterior Kazahstanul să reducă producția internă de petrol din cauza capacității limitate de stocare.

WSJ a remarcat că administrația Trump este extrem de motivată să asigure fluxul neîntrerupt al producției de petrol a Chevron, întrucât recentele constrângeri de aprovizionare provenite din Orientul Mijlociu au determinat creșterea prețurilor globale la petrol peste 100 de dolari pe baril.

O reducere prelungită a producției din rețeaua CPC ar pune o presiune financiară semnificativă asupra investițiilor regionale ale Chevron, care se ridică la zeci de miliarde de dolari.

Extinderea campaniei ucrainene cu drone maritime

Presiunea diplomatică din partea Washingtonului coincide cu intensificarea eforturilor militare ucrainene de a afecta infrastructura logistică și economică rusă din Marea Neagră.

În noaptea de miercuri spre joi, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) a confirmat un atac asupra unui petrolier din Marea Neagră, precizând că nava transporta petrol și combustibil rusesc destinat armatei ruse.

Atacurile maritime fac parte dintr-o inițiativă mai amplă. Miercuri, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot (USF), Robert „Madyar” Brovdi, a raportat că, într-o perioadă de 48 de ore, ofensiva cu drone a Ucrainei a lovit 13 nave rusești și 13 instalații energetice din Crimeea ocupată.

Brovdi a adăugat că operațiunea, denumită „Molochka”, a vizat, de asemenea, 13 nave din „Flota din Umbră” - printre care petroliere, nave de marfă uscată și macarale plutitoare utilizate de Moscova pentru a eluda sancțiunile occidentale -, aducând numărul total al navelor lovite în timpul campaniei de 13 zile la 172.

Presiunea susținută asupra infrastructurii militare și logistice din regiune ar fi determinat, potrivit unor surse, autoritățile de ocupație ruse să se pregătească pentru o eventuală evacuare a familiilor personalului Flotei Mării Negre și a angajaților civili din domeniul militar din Crimeea ocupată.

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Editor : C.A.