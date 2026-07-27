Ucraina ripostează după amenințarea Iranului: „Ne așteptăm la reacții ferme din partea comunității internaționale”

Iranul este complice direct la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, așa că nu va putea juca rolul de victimă, a declarat ministrul interimar de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, potrivit RBC Ukraine. În acest context, Kievul așteaptă în prezent un răspuns clar din partea comunității internaționale, a mai spus diplomatul.

„Amenințările Iranului sunt nejustificate și fără temei. Regimul de la Teheran este complice direct la agresiunea rusă împotriva Ucrainei, alimentând războiul criminal al Moscovei cu arme care ucid ucraineni încă din 2022”, subliniază Sybiha.

De asemenea, el solicită regimului iranian să înceteze să se mai prezinte drept victimă și să se abțină de la a-și justifica amenințările cu referiri absurde la Carta ONU.

„Prin declarațiile sale, Iranul încearcă să distragă atenția de la actele de terorism comise de Rusia împotriva navelor civile din Marea Neagră, care amenință securitatea alimentară globală. Dar nu va reuși”, explică ministrul interimar al Afacerilor Externe al Ucrainei.

Diplomatul asigură, de asemenea, că tocmai atacurile Rusiei asupra libertății de navigație vor constitui tema principală a ședinței de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Aceasta va avea loc pe 27 iulie.

„Ne așteptăm la reacții ferme din partea comunității internaționale”, conchide Sybiha.

Duminică, Ministerul de Externe al Iranului a acuzat public Ucraina că a atacat o navă iraniană, despre care susține că era comercială, în Marea Caspică.

Teheranul a descris atacul drept un act de agresiune şi a afirmat că îşi va apăra interesele şi securitatea naţională, acuzând în acelaşi timp Ucraina că încearcă să extindă războiul său cu Rusia.

Totodată, autoritățile iraniene au anunțat că un marinar a fost ucis și altul rănit în urma atacului.

În aceeași zi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Forțele de Apărare ale Ucrainei au obținut rezultate foarte bune în cadrul unor atacuri la distanță mare în Marea Caspică.

Potrivit acestuia, atacul a vizat o navă folosită pentru transportul de mărfuri militare către Rusia.

Şi serviciul de securitate al Ucrainei a afirmat că drone ucrainene au lovit în Marea Caspică două cargouri, Port Olia şi Begei, despre care Kievul crede că au fost folosite în transporturi militare din Rusia către Iran.

Acelaşi serviciu mai afirmă că a fost de asemenea lovită cu drone ucrainene în Marea Caspică platforma petrolieră Filanovski, care aparţine companiei ruse Lukoil.

Editor : C.L.B.