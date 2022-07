"Trimite un bărbat în locul tău ca să te dăm afară". Talibanii au găsit un nou mod de a amenința femeile din Afganistan

Talibanii le-au cerut femeilor angajate în Ministerul de Finanțe din Afganistan să trimită o rudă de sex masculin să muncească în locul lor. Cererea vine la un an după ce angajatelor din sectorul public li s-a spus să stea acasă și li s-a interzis să ocupe un post în instituțiile de stat, scrie The Guardian.

Femeile care ocupau posturi guvernamentale au fost trimise acasă la scurt timp după ce talibanii au preluat puterea în august 2021 și li s-au redus salariile pentru a fi forțate să plece.

Mai multe femei au declarat pentru Guardian că au primit apeluri similare de la oficiali talibani care le cer să recomande rude de sex masculin în locul lor, deoarece "volumul de muncă din birou a crescut și trebuie să angajeze un bărbat în locul nostru", a spus o femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

Se estimează că restricțiile privind angajarea femeilor vor aduce o pierdere economică imediată de până la un miliard de dolari pentru Afganistan, adică 5% din PIB-ul țării. "O întreagă generație este amenințată de insecuritatea alimentară și de malnutriție", a avertizat Sima Bahous, director executiv al organizației pentru emanciparea femeilor și drepturi egale, din cadrul ONU.

O femeie în vârstă de 37 de ani, prezentată de jurnaliștii Guardian sub identitatea Maryam, a povestit că departamentul de resurse umane al ministerului afgan de finanțe, unde lucrase mai bine de 15 ani, i-a cerut să prezinte un membru de sex masculin al familiei care să o înlocuiască la minister, astfel încât să poată fi concediată. Maryam, care are o diplomă de master în managementul afacerilor, a spus că în 15 ani cât a lucrat în minister a evoluat până la funcția de șef de departament: "Cum pot prezenta cu ușurință pe altcineva care să mă înlocuiască? Ar fi capabil să lucreze la fel de eficient ca mine atâția ani? Aceasta este o poziție dificilă și tehnică pentru care am fost pregătit și în care am ani de experiență. Și chiar dacă ar putea face aceeași muncă în cele din urmă, ce s-ar întâmpla cu mine? De când au venit [la putere], talibanii m-au coborât pe un post inferior, mi-au redus salariul de la 60.000 de afgani la 12.000 AFN. Nici măcar nu-mi permit taxele școlare ale fiului meu. Când am pus întrebări, un oficial m-a dat afară din birou și a spus că retrogradarea mea nu este negociabilă."

Mai multe încercări ale The Guardian de a obține un punct de vedere de la oficialii talibani de la minister au rămas fără răspuns. Nu este clar dacă și femeilor din alte departamente de stat li s-a cerut să trimită rude de sex masculin în locul lor. Cu toate acestea, Maryam a spus că ea cunoaște cel puțin 60 de colege de la departamentul de finanțe care au primit cereri similare.

"Talibanii au o istorie în eliminarea femeilor, așa că a auzi acest lucru nu este surprinzător sau nou", a spus Sahar Fetrat, cercetător asistent la divizia pentru drepturile femeilor de la Human Rights Watch (HRW), care a cercetat în amănunt atrocitățile comise de talibani contra femeilor de când au preluat Afganistanul.

Un raport al HRW arată că în provincia Ghazni, din august 2021 până în prezent, aproape toate femeile care avuseseră un loc de muncă nu îl mai aveau.

Între timp, Maryam și colegele ei se pregătesc să protesteze față de politicii talibanilor. "Nu le acceptăm ordinul și vom încerca să-i facem să-l schimbe. Am creat un grup de angajate din minister, acum negociem, dar apoi vom protesta dacă nu ne ascultă", a spus ea, îndemnând comunitatea internațională să le ofere sprijin și solidaritate.

Țara este afectată de o criză economică și umanitară severă. Potrivit ONU, 20 de milioane de oameni se confruntă acum cu foamete acută, peste 9 milioane au fost strămutate de când talibanii au preluat puterea, iar seceta gravă a afectat agricultura.

