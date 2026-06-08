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A expirat termenul Directivei UE privind transparența salarială. Femeile câștigă în continuare cu 11,1% mai puțin decât bărbații

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Directiva privind transparenţa salarială este în vigoare din 2023. Sursa foto: Profimedia Images

Termenul-limită pentru transpunerea Directivei privind transparenţa salarială în întreaga UE a fost atins la 7 iunie, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Tratatele UE prevăd în mod clar că munca egală merită o remuneraţie egală, indiferent dacă este prestată de o femeie sau de un bărbat. În plus, aproape nouă din zece europeni sunt de acord că este inacceptabil ca femeile să fie plătite mai puţin decât bărbaţii pentru aceeaşi muncă. Cu toate acestea, diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi persistă în întreaga Uniune, cele mai recente date Eurostat arătând că, în medie, câştigurile salariale orare brute ale femeilor au fost cu 11,1% mai mici decât cele ale bărbaţilor din UE. Acest lucru este cauzat de o gamă complexă de factori, cum ar fi subevaluarea rolurilor ocupate în mod tradiţional de femei şi stereotipurile de gen care au un impact asupra educaţiei, angajării, promovării şi salariilor.

În vigoare din 2023, Directiva privind transparenţa salarială contribuie la concretizarea dreptului la egalitatea de remunerare. Directiva ajută angajatorii să evalueze dacă structurile lor de remunerare respectă în practică principiul egalităţii de remunerare şi sprijină lucrătorii prin stabilirea unui cadru clar pentru aplicarea conceptului de "muncă de aceeaşi valoare" pe baza unor criterii care includ competenţele, efortul, responsabilitatea şi condiţiile de muncă. În plus, aceasta va ajuta angajatorii să atragă şi să păstreze talentele prin stabilirea unor practici de remunerare mai clare şi mai echitabile. Transparenţa salarială va capacita lucrătorii şi va contribui la combaterea discriminării, oferind în acelaşi timp întreprinderilor europene un avantaj competitiv.

De la etapele de pregătire a propunerii, Comisia a colaborat îndeaproape cu statele membre şi cu principalele părţi interesate pentru a promova egalitatea de remunerare. După adoptarea propunerii în 2023, Comisia a sprijinit punerea în aplicare a directivei cu peste 3,8 milioane euro dedicate în cadrul programului "Cetăţeni, egalitate, drepturi şi valori" (CEDV) pentru a sprijini măsurile de transparenţă salarială în statele membre, precum şi cu încă 5 milioane euro în cadrul cererii de propuneri pentru promovarea egalităţii de gen, recent închisă în 2026.

Comisia va continua să sprijine autorităţile naţionale, întreprinderile şi lucrătorii pentru ca egalitatea de remunerare să devină o realitate în întreaga Uniune.

Editor : M.I.

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