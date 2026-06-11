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Premieră în Rusia: bărbat amendat pentru criticarea talibanilor. „Ce naiba căutați aici, idioților care trăiți în peșteri?”

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: REUTERS/Stringer

Un tribunal districtual din Rostov-pe-Don a amendat un localnic pentru un comentariu pe care acesta l-a lăsat pe platforma VK sub o postare despre talibani, invocând o lege administrativă privind incitarea la ură, a relatat canalul de știri de pe Telegram „Ostorozhno Novosti”, citat de Meduza.

Locuitorul este un tânăr de 19 ani identificat drept Yegor A. Publicația Meduza a găsit hotărârea judecătorească, care include numele său de familie și precizează că lucrează la Aerotekh.

Postarea din comunitatea VK era intitulată „Talibanii vor inunda Rusia cu grenade, stafide, Coca-Cola, covoare și bumbac”. Sub acesta, Yegor A. a scris: „Ce naiba căutați în Rusia, idioților care trăiți în peșteri?”

Instanța a constatat că acest comentariu „incită la ură sau dușmănie între poporul Federației Ruse și cel al Afganistanului”.

Yegor A. a fost acuzat și de mai multe comentarii suplimentare îndreptate împotriva migranților.

Conform hotărârii, acesta și-a recunoscut vina și și-a exprimat regretul. A fost amendat însă cu 10.000 de ruble (n.r. 120 de euro).

În Rusia, talibanii, care au ajuns la putere în Afganistan în 2021, fuseseră interziși și desemnați drept organizație teroristă. În decembrie 2024, Duma de Stat a adoptat o lege care permitea scoaterea grupului de pe lista respectivă, iar în aprilie 2025, Curtea Supremă a Rusiei a scos talibanii de pe listă.

Editor : C.A.

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