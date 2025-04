Trump a cerut investigarea a doi foști consilieri din primul mandat. Pe unul îl acuză de „trădare”

Președintele american Donald Trump a cerut, miercuri, Departamentului de Justiţie să investigheze doi foşti colaboratori din primul său mandat la Casa Albă, pe unul dintre aceştia acuzându-l de "trădare", un gest extrem de neobişnuit pentru un preşedinte american, relatează AFP, preluată de News.ro.

Vizaţi sunt Miles Taylor, fost membru al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), şi Christopher Krebs, fost director al Agenţiei americane pentru securitate cibernetică (CISA). În două documente prezidenţiale care îi vizează separat şi pe care le-a semnat după-amiază în Biroul Oval, Donald Trump însărcinează Departamentul de Justiţie să deschidă anchete privind activităţile lor respective.

Editorial despre „amoralitatea președintelui”

Primul, pe atunci la DHS, scrisese în 2018 un editorial în The New York Times în care îl mustra pe preşedintele republican, sub pseudonimul 'Anonymous'. "Rădăcina problemelor este amoralitatea preşedintelui", a criticat el, acuzându-l că ia "decizii cu jumătăţi de măsură, prost informate şi uneori iresponsabile".

Miles Taylor şi-a dezvăluit ulterior identitatea, publicând o carte intitulată "A Warning", după ce a părăsit Administraţia americană.

Potrivit consilierului Casei Albe, Will Scharf, el este acuzat că a "divulgat informaţii confidenţiale" şi că a "făcut afirmaţii scandaloase" despre prima Administraţie Trump.

"Îmi amintesc cu greu de el. Este cineva care a plecat, a scris o carte şi a spus tot felul de lucruri teribile. Toate minciunile", l-a atacat Donald Trump. "Cred că este un trădător. Este ca şi cum ar fi spion. Cred că este vinovat de trădare, dacă vreţi să ştiţi toată povestea".

"Putem scrie o carte despre întâlniri foarte confidenţiale? Vom afla dacă cineva are sau nu voie să facă asta. Este o chestiune foarte importantă", a opinat el.

”America se îndreaptă spre o direcție foarte sumbră”

Miles Taylor a reacţionat pe X la directivele prezidenţiale, spunând că a prezis că miliardarul republican se va comporta aşa cum a făcut-o.

"Diferenţa de opinie nu este ilegală. Cu siguranţă nu este trădare. America se îndreaptă într-o direcţie foarte sumbră", a scris el.

A doua ţintă a preşedintelui republican, Christopher Krebs, a fost concediat de Donald Trump în noiembrie 2020 după ce a prezentat un raport care stabilea că nu există dovezi de fraudă în alegerile prezidenţiale din 2020, câştigate de adversarul său democrat Joe Biden. La momentul respectiv, el a descris-o drept "cea mai sigură din istoria Americii".

"Vom şti dacă alegerile au fost corecte sau nu, iar dacă nu au fost, el va plăti un preţ greu", a ameninţat Donald Trump, numindu-l pe fostul lider un "impostor" şi reluându-şi acuzaţiile de fraudare a alegerilor.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, primul preşedinte american care a fost condamnat penal s-a luat de mai mulţi foşti oficiali pe care îi consideră duşmani politici, refuzându-le în special accesul la informaţii confidenţiale. Se pare însă că, până în prezent, preşedintele nu a dat instrucţiuni directe Ministerului Justiţiei, care este teoretic independent, să deschidă anchete împotriva adversarilor politici.

