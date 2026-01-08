Trump a stabilit data la care va susține în Congres discursul despre Starea Uniunii

Discursul anual despre Starea Uniunii va fi susţinut de președintele Donald Trump pe 24 februarie în faţa Congresului american, a anunţat miercuri preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, notează AFP, preluată de News.ro.



„Dragă domnule preşedinte, în momentul în care ţara noastră marchează cea de-a 250-a aniversare a independenţei americane, Statele Unite sunt mai puternice, mai libere şi mai prospere sub conducerea şi acţiunile dumneavoastră îndrăzneţe”, a scris speakerul Camerei Reprezentanţilor în scrisoarea de invitaţie adresată preşedintelui Donald Trump.

După un an la Casa Albă, în care s-a angajat să remodeleze profund şi fără compromisuri peisajul politic al Statelor Unite şi al lumii, Donald Trump se va confrunta în 2026 cu alegerile de la jumătatea mandatului, în care partidul său va încerca să-şi păstreze majoritatea fragilă din Congres.

În faţa senatorilor şi membrilor Camerei Reprezentanţilor, miliardarul în vârstă de 79 de ani îşi va lăuda primele 12 luni ale celui de-al doilea mandat şi îşi va expune viziunea pentru următoarele 36 de luni, cu o atenţie specială acordată economiei, pe fondul inflaţiei persistente.

În contextul operaţiunii militare din Venezuela şi al ameninţărilor tot mai persistente în privinţa preluării Groenlandei, liniile directoare ale politicii sale externe vor fi atent urmărite mai ales peste Ocean.

