Trump ameninţă din nou Iranul: „Le-a luat prea mult să negocieze un acord. Acum vor trebui să plătească preţul”

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri, într-o postare pe rețeaua Truth Social, că Iranul a prelungit prea mult negocierile, iar acum „va trebui să plătească preţul”. Într-o altă postare, liderul de la Casa Albă a lăudat eficiența blocadei navale americane, a susținut că Iranul se transformă rapid într-un „stat eșuat” și a încheiat mesajul cu expresia „Slavă lui Allah!”.

„Armata Iranului este un dezastru complet și total. O mare parte din ea, precum Marina și Forțele Aeriene, nici măcar nu mai există — au fost înfrânte complet. Iranul vorbește mult și nu face nimic. Bătăușul Orientului Mijlociu este MORT!!! Le-a luat prea mult să negocieze un acord care ar fi fost grozav pentru ei, acum vor trebui să plătească preţul!!!", a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Iranienii au lansat rachete şi drone asupra unor baze militare ale SUA din Iordania, Kuweit şi Bahrein, ca retorsiune la loviturile americane asupra unor obiective iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz. Atacurile de ambele părţi au avut loc după ce Trump a acuzat Iranul că a doborât un elicopter Apache al armatei Statelor Unite.

Sursa: Truth Social

Forţele armate ale SUA au apreciat că atacurile americane care au lovit timp de patru ore apărarea antiaeriană a Iranului, staţii de control de la sol şi situri de supraveghere radar a constituit o „reacţie proporţională” la doborârea elicopterului.

Iordania şi ţările din Golf vecine cu Iranul şi-au activat apărarea antiaeriană pentru a intercepta rachetele iraniene şi nu s-au raportat imediat daune la bazele americane.

Escaladarea din ultimele 48 de ore este cea mai semnificativă după armistiţiul convenit de Washington şi Teheran în aprilie, apreciază Reuters.

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Iranul îşi va „reevalua" contactele diplomatice cu SUA după încălcarea repetată a încetării focului şi că „orice proces diplomatic necesită un mediu cu un minimum de stabilitate".

„Slavă lui Allah”

Într-o altă postare făcută miercuri pe Truth Social, Donald Trump a susținut că blocada navală impusă de Statele Unite împotriva Iranului este „cea mai de succes blocadă din istoria războiului naval” și a acuzat presa că nu reflectă eficiența acesteia.

„Presa de știri false refuză să relateze cât de EFICIENTĂ este blocada navală a SUA, cea mai de succes blocadă din istoria războiului naval. NIMIC NU TRECE decât dacă vrem noi. ESTE UN ZID DE OȚEL!”, a scris liderul de la Casa Albă.

Sursa: Truth Social

Trump a afirmat, de asemenea, că Iranul se confruntă cu dificultăți economice severe și că nu mai poate să își finanțeze armata sau alte cheltuieli ale statului.

„Iranul nu mai desfășoară NICIO activitate economică, nu își plătește armata și nici alte obligații, și se transformă rapid într-un STAT EȘUAT!”, a susținut președintele american.

Trump a făcut și o referire ironică la exporturile de petrol ale Iranului, afirmând că „mult petrol continuă să iasă din țară. Slavă lui Allah!”.

Editor : C.S.