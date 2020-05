Trump, fără mască la fabrica Ford: Nu am vrut să dau presei satisfacția de a mă vedea cu ea

Donald Trump stârnește din nou zâmbete și confuzie. De data aceasta, printr-o declarație halucinantă despre rezultatul testului COVID pe care și-l face în fiecare dimineață. Mai târziu a vizitat o fabrică de maşini. Nici de această dată nu a fost văzut purtând mască.

Nu a vrut să dea satisfacţie presei purtând una în faţa camerelor, a fost explicaţia sa.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Am fost testat foarte pozitiv într-un alt sens. Așadar, în această dimineață am fost testat pozitiv, adică a fost negativ. Nu, rezultatul testului din această dimineață a fost perfect. Ceea ce înseamnă că rezultatul testului a fost negativ.

Reporter: Ne-ați putea explica raționamentul din spatele deciziei dumneavoastră de a nu purta mască?

Donald Trump: Dar am purtat. Am avut mască înainte de asta. Am purtat una în spate, dar nu am vrut să dau presei satisfacția de a mă vedea.

Reporter: Ați avut și ochelari?

Donald Trump: Da, am avut și ochelari și mască acolo în spate. Uite încă una, poftim.

Reporter: De ce nu purtați și acum?

Donald Trump: Pentru că aici... Poftim! Pentru că aici nu este necesară. Toată lumea a fost testată, eu am fost testat. Am fost testat chiar azi dimineață. Nu este nevoie.

Reporter: Dar directorii de ce le poartă?

Donald Trump: E alegerea lor. Mi s-a dat de ales.

Reporter: Dar ați putea da exemplu americanilor dacă v-ar vedea cu mască?

Donald Trump: Cred că este un exemplu în ambele sensuri. După cum v-am spus, am purtat. Cred că arăt mai bine cu mască. Chiar așa e. Arăt mai bine cu mască, dar acum vorbesc, așa că nu o port.

Reporter: Domnule Ford, puteți confirma că i s-a spus președintelui că este în regulă să nu poarte mască în această zonă?

Bill Ford: E decizia lui.

