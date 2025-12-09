Trump îl contrazice pe Viktor Orbán privind „scutul financiar” de 20 de miliarde de dolari. Budapesta revine cu explicații

Președintele american Donald Trump a negat, într-un interviu pentru Politico, că i-ar fi promis premierului ungar Viktor Orbán un ajutor financiar de tipul celui acordat Argentinei, susținând că liderul de la Budapesta „cu siguranță a cerut acest lucru”, dar fără ca Washingtonul să fi acceptat vreun acord. Declarațiile sale l-au determinat pe ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, să clarifice că nu există o înțelegere privind suma de 20 de miliarde de dolari, ci doar discuții preliminare despre o posibilă formă de cooperare financiară, relatează News.ro.

Trump neagă acordul financiar cu Ungaria

Orbán s-a deplasat la Washington luna trecută pentru a se întâlni cu liderul american și a declarat după vizită că SUA au acceptat să ofere Budapestei un „scut financiar”.

„Nu, nu i-am promis, dar el cu siguranță a cerut acest lucru”, a declarat Trump în interviul Politico, acordat luni și difuzat marți.

Când a fost întrebat dacă Budapesta ar putea primi în cele din urmă pachetul de salvare, Trump a evitat răspunsul și l-a lăudat pe Orbán pentru că a făcut „o treabă foarte bună” în ceea ce privește limitarea imigrației.

„El nu permite nimănui să intre în țara sa”, a declarat liderul republican.

Viktor Orbán, aflat la putere de 15 ani, se confruntă cu o provocare serioasă în alegerile naționale din primăvara viitoare, pe fondul unei economii maghiare stagnante. Ungaria condusă de Orbán se află de mult timp în conflict cu UE în ceea ce privește politica de imigrație și alte politici ale blocului, ceea ce a dus la înghețarea fondurilor europene și la aplicarea unor amenzi uriașe.

Orbán: „Scutul de 20 de miliarde de dolari”

„Am convenit cu președintele SUA și am bătut palma pe acest lucru, că în cazul în care Ungaria se va confrunta cu dificultăți financiare, am putea utiliza una dintre cele patru sau cinci facilități cunoscute la nivel internațional, transparente și vizibile”, a declarat Orbán presei maghiare după vizita de luna trecută la Casa Albă, adăugând că opțiunile includ o linie de swap valutar sau o linie de credit flexibilă.

Declarația a stârnit suspiciuni din partea lui Péter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, care conduce în sondaje: „De ce Orbán a negociat în secret un pachet de salvare uriaș?”, a întrebat acesta.

Trump a mobilizat recent Trezoreria SUA pentru a ajuta un alt aliat ideologic înaintea unor alegeri cruciale, aprobând un pachet de salvare pentru liderul argentinian Javier Milei, cunoscut pentru măsurile radicale de reducere a birocrației. Intervenția, organizată de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a inclus achiziții directe de pesos argentinieni de către SUA și un acord de swap valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari, care a oferit Buenos Airesului acces la dolari.

Partidul lui Milei a obținut ulterior o victorie decisivă în alegerile de la jumătatea mandatului, permițându-i liderului libertarian — susținut de Trump și cunoscut pentru aparițiile din campanie cu drujba — să continue reformele economice. Trump a salutat rezultatul, afirmând că efortul „a adus mulți bani Statelor Unite”, iar Bessent a spus că investiția SUA „a generat profit”.

Strategia de securitate națională publicată recent de administrația Trump, care a criticat dur guvernele europene și politicile lor privind imigrația, a indicat că Washingtonul va încerca să stimuleze partidele de extremă dreapta ca parte a efortului de „a ajuta Europa să-și corecteze traiectoria actuală”.

Întrebat cât de implicat intenționează să fie în politica europeană, Trump a declarat pentru Politico: „Vreau să conduc Statele Unite. Nu vreau să conduc Europa”.

„Am susținut oameni, dar am susținut oameni pe care mulți europeni nu îi plac. L-am susținut pe Viktor Orbán”, a spus el.

Relația de prietenie dintre Trump și Orbán datează de un deceniu, liderul maghiar fiind printre primii care l-au sprijinit pe republican în campania prezidențială din 2016. Trump l-a invitat pe Orbán la Casa Albă în mai multe rânduri.

Trump l-a susținut și în privința refuzului lui Orbán de a opri achiziționarea de petrol rusesc, în ciuda presiunilor europene. Casa Albă a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile SUA privind energia rusească, Trump argumentând, inclusiv în interviul pentru Politico, că țara este într-o situație unică deoarece nu are ieșire la mare.

„Nu are ieșire la mare, așa că nu poate primi nave cu combustibil”, a spus el, adăugând că „are o conductă mare care vine din Rusia. O au de mult timp. Situația lui este diferită.”

Szijjártó spune că nu există nicio înțelegere

Declarațiile lui Trump pentru Politico l-au determinat pe ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, să clarifice ce s-a discutat la întâlnirea dintre președintele american și Orbán. Se pare că el a nuanțat afirmațiile făcute anterior de Budapesta cu privire la un posibil „scut financiar” american.

„Am participat la întâlnirea dintre Donald Trump și Viktor Orbán, unde nu s-a convenit nimic în legătură cu cele 20 de miliarde de dolari, nimeni nu a susținut asta”, a declarat Szijjártó într-o postare pe rețelele sociale, adăugând că au existat discuții „despre începerea negocierilor privind un nou tip de cooperare financiară, formele sale posibile, un mecanism care ar putea însemna protecție financiară”.

Szijjártó a reacționat astfel la interviul publicat de Politico, în care Trump a negat că ar fi oferit vreun ajutor financiar Budapestei, după ce luna trecută Orbán sugerase că Ungaria ar putea alege dintre mai multe facilități de sprijin financiar, inclusiv o linie de swap valutar sau de credit flexibil, de până la 20 de miliarde de dolari.

Orbán, un lider naționalist care se confruntă cu alegeri strânse anul viitor, s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. La acea întrevedere, el a obținut o derogare de un an de la sancțiunile SUA privind energia rusească. Ulterior, Orbán a declarat că Ungaria ar putea beneficia și de o linie de swap valutar sau de o linie de credit flexibilă, sub rezerva aprobării lui Trump.

„Nu, nu i-am promis lui Orbán, dar el cu siguranță a cerut acest lucru”, a declarat Trump.

Marți, Szijjártó a precizat că, la întâlnirea dintre Trump și Orbán, „nu s-a ajuns de fapt la niciun acord privind suma de 20 de miliarde de dolari”.

„Ceea ce au convenit, însă, a fost că vom începe consultări privind un nou tip de cooperare financiară, formele sale posibile și un mecanism care ar putea oferi protecție financiară”, a scris ministrul pe Facebook.

Confruntându-se cu al treilea an de stagnare economică, guvernul Orbán a introdus reduceri de impozite pentru familii, creșteri salariale, bonuri de masă pentru pensionari și alte măsuri pentru a-și consolida sprijinul înainte de alegeri.

Oficialii maghiari au declarat anterior că un eventual sprijin financiar din partea SUA ar demonstra că Ungaria poate găsi alternative la finanțarea UE, încă blocată din cauza conflictului privind statul de drept, despre care criticii afirmă că Orbán l-a subminat.

