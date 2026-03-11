O statuie satirică amplasată pe National Mall de un grup misterios de artiști evidențiază relația dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein. Aceasta este a treia instalație de acest gen realizată de artiștii anonimi, scrie Washington Post.

Marți dimineață, artiștii anonimi care au vizat anterior președintele Donald Trump cu statui și instalații satirice în Washington au amplasat pe Mall o statuie enormă în care Trump îl îmbrățișează pe Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, într-o reconstituire a unei scene celebre din filmul „Titanic”.

Lucrarea, vopsită cu spray auriu, îl înfățișează pe Trump în spatele lui Epstein, cu fața către Monumentul Washington, pe o replică a provenței navei Titanic, în aceeași poziție ca personajele principale ale filmului, Jack și Rose.

La baza instalației, care are aproximativ 3,7 metri înălțimd, se află o placă pe care scrie: „Povestea tragică de dragoste dintre Jack și Rose a fost construită pe călătorii luxoase, petreceri zgomotoase și schițe nud secrete. Acest monument onorează legătura dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein, o prietenie aparent construită pe călătorii luxoase, petreceri zgomotoase și schițe nud secrete.”

Între statuie și Capitol se află 10 bannere individuale cu fotografii ale lui Trump și Epstein împreună, pe care sunt inscripționate cuvintele „Make America Safe Again” și sigla Departamentului de Justiție, cuvântul „Justice” fiind cenzurat.

Prietenia controversată dintre Trump și Epstein

Trump a avut o prietenie îndelungată cu Epstein, care a murit în închisoare în 2019. Președintele a declarat că l-a cunoscut pe Epstein social în Florida și că relația lor s-a răcit la mijlocul anilor 2000. Trump susține că nu a fost la curent cu comportamentul infracțional al lui Epstein.

Statuia, amplasată pe pe Strada Third NW, între Bulevardul Jefferson și Bulevardul Madison, este a treia lucrare a artiștilor care îl înfățișează pe Trump alături de Epstein. În ianuarie, aceștia au amplasat o replică masivă a unei note de ziua de naștere și a unui desen vulgar semnat cu numele tipărit Donald Trump și semnătura „Donald”, parte a unei cărți din 2003 de urări pentru Epstein. Trump a negat că ar fi scris nota și a spus jurnaliștilor că semnătura nu îi aparține.

În septembrie, același grup de artiști a instalat o statuie de bronz vopsită cu spray intitulată „Best Friends Forever”, care îl înfățișa pe Trump și Epstein ținându-se de mână, fiecare cu un picior ridicat în spate.

Artiști anonimi și permise de instalare

Artiștii, care se autointitulează „The Secret Handshake”, dar ale căror identități reale sunt necunoscute, folosesc un intermediar pentru a obține permisele de la National Park Service pentru instalațiile de pe Mall. Permisele pentru astfel de lucrări au, de regulă, o dată de început și de sfârșit. În copia permisului obținută de The Washington Post, data de încheiere a noii instalații este cenzurată.

Nu este clar dacă cenzura a fost realizată de Park Service sau face parte din conceptul instalației artistice.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a sugerat că statuia reflectă o formă de ipocrizie politică.

