Live TV

Video&Foto O statuie uriașă îi înfățișează pe Trump și Epstein ca Jack și Rose în „Titanic”. Ce scrie pe soclu

Data publicării:
trump esptein statuie
Statuia vopsită cu spray auriu, care îl înfățișează pe Trump în spatele lui Epstein, într-o reconstituire a unei scene celebre din filmul „Titanic”. Foto: Larisa Venediktova Facebook
Din articol
Prietenia controversată dintre Trump și Epstein Artiști anonimi și permise de instalare

O statuie satirică amplasată pe National Mall de un grup misterios de artiști evidențiază relația dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein. Aceasta este a treia instalație de acest gen realizată de artiștii anonimi, scrie Washington Post.

Marți dimineață, artiștii anonimi care au vizat anterior președintele Donald Trump cu statui și instalații satirice în Washington au amplasat pe Mall o statuie enormă în care Trump îl îmbrățișează pe Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, într-o reconstituire a unei scene celebre din filmul „Titanic”.

Lucrarea, vopsită cu spray auriu, îl înfățișează pe Trump în spatele lui Epstein, cu fața către Monumentul Washington, pe o replică a provenței navei Titanic, în aceeași poziție ca personajele principale ale filmului, Jack și Rose.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La baza instalației, care are aproximativ 3,7 metri înălțimd, se află o placă pe care scrie: „Povestea tragică de dragoste dintre Jack și Rose a fost construită pe călătorii luxoase, petreceri zgomotoase și schițe nud secrete. Acest monument onorează legătura dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein, o prietenie aparent construită pe călătorii luxoase, petreceri zgomotoase și schițe nud secrete.”

Citește și: Documente FBI din cazul Epstein: O femeie susține că Donald Trump a agresat-o sexual când era minoră

Între statuie și Capitol se află 10 bannere individuale cu fotografii ale lui Trump și Epstein împreună, pe care sunt inscripționate cuvintele „Make America Safe Again” și sigla Departamentului de Justiție, cuvântul „Justice” fiind cenzurat.

trump epstein statuie 2
Statuia vopsită cu spray auriu, care îl înfățișează pe Trump în spatele lui Epstein, într-o reconstituire a unei scene celebre din filmul „Titanic”. Foto: Larisa Venediktova Facebook

Prietenia controversată dintre Trump și Epstein

Trump a avut o prietenie îndelungată cu Epstein, care a murit în închisoare în 2019. Președintele a declarat că l-a cunoscut pe Epstein social în Florida și că relația lor s-a răcit la mijlocul anilor 2000. Trump susține că nu a fost la curent cu comportamentul infracțional al lui Epstein.

Statuia, amplasată pe pe Strada Third NW, între Bulevardul Jefferson și Bulevardul Madison, este a treia lucrare a artiștilor care îl înfățișează pe Trump alături de Epstein. În ianuarie, aceștia au amplasat o replică masivă a unei note de ziua de naștere și a unui desen vulgar semnat cu numele tipărit Donald Trump și semnătura „Donald”, parte a unei cărți din 2003 de urări pentru Epstein. Trump a negat că ar fi scris nota și a spus jurnaliștilor că semnătura nu îi aparține.

Citește și: Zeci de mii de fișiere din dosarele Epstein au fost scoase discret de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA

În septembrie, același grup de artiști a instalat o statuie de bronz vopsită cu spray intitulată „Best Friends Forever”, care îl înfățișa pe Trump și Epstein ținându-se de mână, fiecare cu un picior ridicat în spate.

Artiști anonimi și permise de instalare

Artiștii, care se autointitulează „The Secret Handshake”, dar ale căror identități reale sunt necunoscute, folosesc un intermediar pentru a obține permisele de la National Park Service pentru instalațiile de pe Mall. Permisele pentru astfel de lucrări au, de regulă, o dată de început și de sfârșit. În copia permisului obținută de The Washington Post, data de încheiere a noii instalații este cenzurată.

Nu este clar dacă cenzura a fost realizată de Park Service sau face parte din conceptul instalației artistice.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a sugerat că statuia reflectă o formă de ipocrizie politică.

Citește și: Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
cască pilot
4
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
rebelii Houthi din Yemen
5
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Sondaj: Ruşii îl percep tot mai mult pe Putin drept un lider slab şi prea îngăduitor în faţa agresivităţii lui Trump
donald trump
Un important lider european contrazice declarațiile lui Trump privind războiul din Iran
Donald Trump la telefon
Trump declară că războiul din Iran se va termina în curând, că „practic nu mai este nimic” de atacat (Axios)
Clay Fuller și Donald Trump
Candidatul pentru Congres susţinut de Trump nu a câștigat în Georgia. Urmează un nou tur de scrutin, contra unui democrat
Erika Kirk
Donald Trump a numit-o pe văduva lui Charlie Kirk  în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Cererea SUA de a trimite noi forțe în România a fost adoptată într-o...
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan îl primește joi, la Cotroceni, pe Volodimir Zelenski...
george simion vorbeste in parlament
George Simion, despre dislocarea în România a unor capabilităţi...
sorin grindeanu face declaratii la motiunea de cenzura
Sorin Grindeanu: Suveranitatea autentică nu se construiește prin...
Ultimele știri
Grindeanu: PSD va decide duminică dacă votează bugetul și dacă depune amendamente
Efectele situației din Orientul Mijlociu şi prețului petrolului pentru economie. Oficial BNR: Reducerea deficitului nu este opţională
Ucraina nu recunoaște delegația trimisă de Ungaria pentru a inspecta conducta Drujba: Au venit „ca turiști”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La un pas de tragedie cu o oră înainte de nuntă: “Mă pregăteam fericită, iar în următoarea clipă aveam un...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Paradoxul de la Kogălniceanu: americanii aduc avioane pentru războiul din Iran într-o bază modernizată de un...
oameni bucuresti strada blocuri
Sondaj. Cum văd tinerii din România viitorul: majoritatea merge într-o direcție, o treime în alta
Playtech
Ce faci dacă ai vacanță în Egipt și vrei să o anulezi. Cum îți poți recupera banii
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...