Trump: Lui Putin nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei. Sunt o armă brutală

Data publicării:
donald trump
Foto: Kevin Lamarque via Reuters

Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin în aproximativ două săptămâni, la granița României. O a doua întâlnire după cea din Alaska este programată la Budapesta și a fost confirmată în urmă cu scurt timp de președintele american. Trump și Putin au vorbit două ore și jumătate la telefon și au dezbătut și subiectul rachetelor Tomahawk, care ar putea fi trimise Ucrainei.

Președintele american a vorbit și cu Viktor Orban, care spune că pregătirile pentru summit au început deja.

„Aș spune că în aproximativ două săptămâni (n.r ne vom vedea). Destul de repede. Marco Rubio se va întâlni cu omologul său, după cum știți, Lavrov. Și se vor întâlni destul de curând. Vor stabili o oră și un loc foarte curând. Poate că este deja stabilit. Au vorbit deja. Și mi s-a părut o convorbire telefonică foarte bună. Mi s-a părut foarte productivă. Dar mă voi întâlni cu președintele Putin și vom lua o decizie. Mâine mă voi întâlni cu președintele Zelenski și îi voi povesti despre convorbire. Adică, avem o problemă. Nu se înțeleg prea bine, cei doi. Și uneori este dificil să avem întâlniri. Așa că am putea face ceva în care suntem separați, separați, dar egali. Așadar, mă voi întâlni, ne vom întâlni în Ungaria. Viktor Orban va fi gazda”, a declarat Trump.

„Fac asta pentru a salva vieți. Asta e tot ce fac. Nu o fac pentru noi. Avem un ocean care ne desparte. Fac asta și pentru a ajuta Europa. Vor să pună capăt acestei situații, dar nu sunt în stare să o facă. Eu sunt capabil să o fac, așa că cred că vom avea succes,” a adăugat președintele american.

Întrebat dacă Vladimir Putin a încercat să-l convingă să nu vândă rachete Tomahawk Ucrainei, Trump a răspuns că președintelui rus nu-i place deloc ideea.

„Ce credeți că va spune? `Vă rog, vindeți-le rachete Tomahawk? Vă rugăm, vindeți-le. Aș aprecia asta.` Chiar i-am spus: `Te-ar deranja dacă aș da câteva mii de rachete Tomahawk adversarilor tăi?` I-am spus asta lui. I-am spus-o chiar așa. Și a zis că nu i-ar plăcea o astfel de perspectivă. Nu i-a plăcut deloc ideea asta. Rachetele Tomahawk sunt o armă brutală. O armă brutală, ofensivă, capabilă să producă distrugeri incredibile. Nimeni nu vrea să se tragă cu rachete Tomahawk în direcția lor,” a spus Trump.

