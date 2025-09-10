Trump nu vede niciun motiv pentru a izola economic Rusia în afara războiului din Ucraina, spune vicepreședintele JD Vance

Președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Rusia ar trebui izolată de economia globală în afara contextului războiului său împotriva Ucrainei, a declarat vicepreședintele JD Vance într-un interviu acordat One America News Network, publicat pe 10 septembrie, relatează Kyiv Independent.

Declarația vine în contextul în care, în ciuda amenințărilor repetate ale lui Trump, Administrația sa a impus doar sancțiuni limitate Rusiei și, în unele cazuri, a retras restricțiile.

„Președintele a fost foarte deschis cu europenii și rușii, spunând că nu vede niciun motiv pentru care ar trebui să izolăm economic Rusia, cu excepția continuării conflictului”, a spus Vance.

Vicepreședintele a adăugat că Rusia rămâne o putere în domeniul resurselor naturale. „Să fim sinceri, indiferent dacă vă place sau nu Rusia, indiferent dacă sunteți de acord sau nu cu argumentele lor fundamentale pentru conflict, simplul fapt este că au mult petrol”, a spus Vance. „Au mult gaz. Au multe bogății minerale.”

Vance crede că SUA ar putea avea o relație economică foarte productivă cu Rusia

Potrivit vicepreședintelui, odată ce se va ajunge la o înțelegere, Washingtonul ar putea avea „o relație economică foarte productivă” atât cu Kievul, cât și cu Moscova.

Declarațiile sale vin în contextul în care propunerile de pace ale lui Trump ar include ridicarea sancțiunilor împotriva Moscovei, ceea ce a stârnit îngrijorări la Kiev și Bruxelles că Occidentul ar putea pierde influența asupra Kremlinului.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat pe 8 septembrie că Europa trebuie să reducă achizițiile de petrol și gaze rusești dacă dorește ca Washingtonul să intensifice sancțiunile pentru a împinge Moscova către negocieri semnificative.

În august, Washingtonul a impus tarife vamale asupra Indiei, unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol ai Rusiei, dar nu a luat măsuri mai ample. Oficialii indieni au declarat că tarifele nu vor opri importurile de țiței rusesc.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat pe 5 septembrie că o delegație se va deplasa la Washington pentru a coordona un nou pachet de sancțiuni comune.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat a doua zi că Washingtonul este gata să extindă tarifele secundare asupra țărilor care cumpără petrol rusesc, deși nu au fost anunțate alte măsuri.

Editor : Marina Constantinoiu