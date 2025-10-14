Live TV

Trump a confirmat că îl va primi pe Zelenski vineri la Casa Albă

Data publicării:
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Volodimir Zelenski si Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
„Subiectul principal va fi apărarea aeriană”

Preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere.

Preşedintele american a răspuns „cred, da” la întrebarea unui jurnalist dacă îl va primi pe preşedintele ucrainean vineri la Casa Albă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Trump a făcut această declaraţie la bordul avionului său aflat în drum spre Washington, după vizita sa în Israel şi Egipt privind viitorul Fâşiei Gaza.

„Mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington săptămâna aceasta”, a declarat preşedintele ucrainean luni, într-o conferinţă de presă la Kiev, alături de şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

„Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun preşedintelui”, a adăugat el, precizând că va avea şi „alte întâlniri” cu oficiali americani.

„Subiectul principal va fi apărarea aeriană”

El a menţionat în special întâlniri în Statele Unite cu reprezentanţi ai „companiilor militare” şi cu membri ai Congresului SUA.

„Subiectul principal va fi apărarea aeriană, dar voi avea şi întâlniri cu companii din sectorul energetic”, a continuat el.

În ultimele zile, Ucraina a fost ţinta unor noi valuri de bombardamente ruseşti asupra infrastructurii sale energetice, care ameninţă să priveze mulţi ucraineni de electricitate şi căldură pe măsură ce se apropie iarna.

O delegaţie de importanţi oficiali ucraineni, între care premierul Iulia Sviridenko, şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, şi secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, Rustem Umerov, se află deja în drum spre Statele Unite, a anunțat Zelenski luni seară, pe platforma X.

„Sunt recunoscător preşedintelui Trump pentru dialogul nostru şi pentru sprijinul său”, a adăugat el în mesaj.

Citește și: Volodimir Zelenski propune trei surse de finanţare pentru rachetele americane Tomahawk

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
extrageri loto
4
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
Screenshot 2025-10-13 232543
5
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Primăria Capitalei vrea să interzică circulația mașinilor de gunoi...
toamna meteo vreme frig
Un nou val de frig cuprinde România. ANM: Temperaturile vor scădea în...
Donald Trump
De ce diplomația lui Donald Trump în Gaza nu poate funcționa în...
barbat cu catuse la maini
Șoferul de 20 de ani care a lovit mortal o femeie și un copil pe...
Ultimele știri
Ucraina poate învinge Rusia fără trupe străine, afirmă fostul președinte Petro Poroșenko
„A intrat frica în noi, în populație”. Porcul de Crăciun, rezervat încă din octombrie. Cu cât se vinde acum kilogramul
Volodimir Zelenski propune trei surse de finanţare pentru rachetele americane Tomahawk
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron, moment viral pe Internet
agent rus arestat de ofiteri sbu in ucraina
Zece agenţi ai Rusiei, arestaţi în Odesa şi Liov pentru operaţiuni de sabotaj
Donald Trump și Gianni Infantino, la Summit-ul de la Sharm el-Sheikh. Foto: Instagram
Ce căuta șeful FIFA, Gianni Infantino, la summitul de la Sharm el-Sheikh, pentru pacea în Gaza
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Noua strategie a lui Trump pentru a-l înlătura din funcție pe Maduro, în Venezuela
panou-armata-rusia
Armata din umbră a Rusiei: cum ademenește Kremlinul arabi pentru războiul din Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Fanatik.ro
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
La 69 de ani, Victor Pițurcă a decis să spună totul despre viața personală și femeia "de fier" din spatele său
Pro FM
Fiica adoptivă a lui Eminem, Alaina, a anunțat că va deveni mamă: „Nu aș putea fi mai recunoscătoare!”
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
33.000 lei cea mai mare pensie militară. Cu cât s-au mărit în ultimii ani? Vor crește în 2026?
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...