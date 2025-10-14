Trump a confirmat că îl va primi pe Zelenski vineri la Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere.

Preşedintele american a răspuns „cred, da” la întrebarea unui jurnalist dacă îl va primi pe preşedintele ucrainean vineri la Casa Albă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Trump a făcut această declaraţie la bordul avionului său aflat în drum spre Washington, după vizita sa în Israel şi Egipt privind viitorul Fâşiei Gaza.

„Mă voi întâlni cu preşedintele Trump la Washington săptămâna aceasta”, a declarat preşedintele ucrainean luni, într-o conferinţă de presă la Kiev, alături de şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

„Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun preşedintelui”, a adăugat el, precizând că va avea şi „alte întâlniri” cu oficiali americani.

„Subiectul principal va fi apărarea aeriană”

El a menţionat în special întâlniri în Statele Unite cu reprezentanţi ai „companiilor militare” şi cu membri ai Congresului SUA.

„Subiectul principal va fi apărarea aeriană, dar voi avea şi întâlniri cu companii din sectorul energetic”, a continuat el.

În ultimele zile, Ucraina a fost ţinta unor noi valuri de bombardamente ruseşti asupra infrastructurii sale energetice, care ameninţă să priveze mulţi ucraineni de electricitate şi căldură pe măsură ce se apropie iarna.

O delegaţie de importanţi oficiali ucraineni, între care premierul Iulia Sviridenko, şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, şi secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, Rustem Umerov, se află deja în drum spre Statele Unite, a anunțat Zelenski luni seară, pe platforma X.

„Sunt recunoscător preşedintelui Trump pentru dialogul nostru şi pentru sprijinul său”, a adăugat el în mesaj.

