Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos

Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, joi, scrie Politico.

În discursul său, președintele Trump a dat impresia că întâlnirea urma să aibă loc, astăzi, miercuri. Surprinși, jurnaliștii au verificat informația și au descoperit că Zelenski se afla la Kiev.

Întâlnirea președintelui cu Zelenski este programată să aibă loc după un eveniment al Consiliului pentru Pace din Gaza la Davos și urmează întâlnirilor bilaterale de miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și liderii Poloniei, Belgiei și Egiptului.

Întâlnirea președintelui are loc pe fondul unui aparent impas în negocieri. Rusia a continuat să bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei cu rachete și drone. Alimentarea cu energie electrică în Kiev este inconstantă, iar această iarnă fiind una excepțional de geroasă, cu temperaturi care scad sub minus 20 de grade Celsius, în Kiev există îngrijorări crescânde cu privire la modul în care țara poate rezista fără o asistență mult mai mare din partea aliaților occidentali, inclusiv a Statelor Unite, în ceea ce privește apărarea aeriană.

Trimisul special Steve Witkoff și consilierul și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vor călători joi la Moscova, unde sunt programați să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin. Apoi vor merge în Emiratele Arabe Unite pentru întâlniri de lucru.

Întrebat dacă Rusia este serioasă în privința unui acord, Witkoff a spus că Putin i-a invitat pe cei doi la Moscova.

„Rușii ne-au invitat să venim și aceasta este o declarație semnificativă din partea lor”, a declarat Witkoff într-un interviu acordat miercuri televiziunii Bloomberg la Davos.

