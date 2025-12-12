Trump spune că a pus capăt din nou conflictului dintre Thailanda și Cambodgia. Liderul de la Bangkok a anunțat altceva

Donald Trump a declarat vineri că a vorbit la telefon cu liderii Thailandei și Cambodgiei, care au convenit să pună capăt ostilităților la frontieră și să revină la armistițiul pe care l-a negociat președintele american la începutul acestui an, transmite Reuters.

„Am avut o conversație foarte bună în această dimineață cu prim-ministrul Thailandei, Anutin Charnvirakul, și cu prim-ministrul Cambodgiei, Hun Manet, cu privire la reluarea foarte nefericită a războiului lor de lungă durată. Ei au convenit să înceteze focul începând din această seară și să revină la acordul de pace inițial”, a transmis Trump pe rețeaua sa Truth Social „Ambele țări sunt pregătite pentru pace și continuarea comerțului cu Statele Unite ale Americii.”

Declarații contrastante

Declarațiile lui Trump au diferit semnificativ de cele ale premierului thailandez Anutin făcute cu câteva ore anterior, care nu a menționat niciun acord de încetare a luptelor dintre vecinii din Asia de Sud-Est, care au continuat pentru a cincea zi consecutivă vineri.

Anutin a declarat că i-a cerut lui Trump să îndemne Cambodgia să înceteze ostilitățile și să îndepărteze minele terestre.

„I-am explicat președintelui Trump că nu suntem agresorii față de Cambodgia, ci ripostăm”, a declarat Anutin reporterilor.

„El dorește un armistițiu. I-am spus să le transmită prietenilor noștri să nu se limiteze la a declara un armistițiu, ci să anunțe lumii că Cambodgia va înceta focul, își va retrage trupele și va elimina toate minele terestre pe care le-a plantat. Ei trebuie să ne arate asta mai întâi.”

Cambodgia și Thailanda au lansat rachete și artilerie în mai multe puncte de-a lungul frontierei disputate de 817 km, în unele dintre cele mai intense lupte de la conflictul de cinci zile din iulie, pe care Trump l-a oprit prin apeluri adresate ambilor lideri pentru a pune capăt celui mai grav conflict din istoria recentă.

Izbucnirea luptelor din această săptămână a provocat moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea a peste 260, potrivit datelor furnizate de ambele țări, care s-au acuzat reciproc de reaprinderea conflictului.

Trump a dorit să intervină din nou pentru a salva armistițiul pe care l-a negociat, care a fost extins în octombrie, când s-a întâlnit cu prim-miniștrii tailandez și cambodgian în Malaezia, care au convenit asupra unui proces de retragere a trupelor și a armelor grele și de eliberare a 18 prizonieri de război cambodgieni.

Însă, luna trecută, Thailanda a suspendat acordul, dând frâu liber furiei după ce un soldat thailandez a fost mutilat în cel mai recent dintr-o serie de incidente cu mine terestre care, potrivit Bangkokului, au fost amplasate de Cambodgia. Cambodgia respinge acuzațiile.

Trump, care a afirmat în repetate rânduri că merită Premiul Nobel pentru Pace, s-a lăudat joi ca fiind un pacificator global care a „rezolvat opt războaie” și și-a exprimat încrederea că va repune armistițiul „pe calea cea bună”.

