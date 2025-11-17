Live TV

Trupul unuia dintre dispăruți, găsit după alunecarea de teren din Gorizia, Italia. Căutările pentru a doua persoană continuă

Data publicării:
Gorizia, Severe Weather, Torre River Flooding, Rescue Operations Underway in Romans D'Isonzio
Pompierii intervin cu bărci și un elicopter în provincia Gorizia, după revărsarea râului Torre. Foto: Profimedia Images

Pompierii italieni au anunţat, luni seară, că au descoperit cadavrul unuia dintre cei doi oameni dispăruți în urma unei alunecări de teren care a avut loc în noaptea de duminică spre luni în provincia Gorizia, nord-estul Italiei, şi care a afectat trei locuinţe.

„Căutările continuă pentru găsirea celei de-a doua persoane dispărute”, au adăugat pompierii pe reţeaua X.

Forţele de ordine nu au dat publicităţii identitatea victimei găsite după mai multe ore de căutări, dar potrivit presei italiene, este vorba despre un cetăţean german de aproximativ 30 de ani, mai scrie AFP preluată de Agerpres.

Potrivit aceleiaşi surse, acesta ar fi plecat de la domiciliul său din Cormons, o comună în apropiere de Udine, regiunea Friuli-Veneţia Giulia, pentru a aflat veşti despre vecinul său de 83 de ani pe o ploaie torenţială în momentul când s-a produs alunecarea de teren.

Alunecarea de teren a avut loc după ploile torenţiale care au provocat revărsarea râului Toree, precum şi deversări de noroi pe străzi.

„Circa 260 de milimetri de apă au căzut în opt ore, iar asta a îngenuncheat comunitatea noastră”, a declarat într-o înregistrare video publicată pe Facebook primarul din Cormons, Roberto Felcaro.

„Ploile din noaptea trecută au provocat pagube importante şi perturbări pe ansamblul teritoriului nostru. Un important dispozitiv format din poliţişti, pompieri şi protecţia civilă este desfăşurat nonstop”, a scris el pe aceeaşi reţea de socializare.

Mai devreme luni dimineaţă, salvatorii au reuşit să extragă un bărbat de sub casa sa dărâmată. A fost transportat la spital cu piciorul rupt, potrivit presei locale.

Circa 300 de persoane au fost evacuate de pe acoperişurile locuinţelor lor în mai multe comune afectate de inundaţii din provincia Gorizia, a precizat Vannia Gava, viceministrul Mediului din Italia.

Primăria din Cormons a anunţat de asemenea că, din cauza ploilor torenţiale preconizate pentru orele următoare, mai multe familii care locuiesc în proximitatea zonei unde a avut loc alunecarea de teren urmau să fie evacuate întrucât, potrivit pompierilor şi protecţiei civile, acesta s-ar putea extinde.

