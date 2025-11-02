Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale

Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia reduc achizițiile de petrol rusesc și se orientează către furnizori alternativi, pe fondul înăspririi restricțiilor impuse de sancțiunile occidentale asupra exporturilor Moscovei utilizate pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei, scrie kyivindependent.com, care preia o informație Reuters.

Noile restricții americane anunțate pe 22 octombrie vizează două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, împreună cu filialele lor. Măsurile deschid calea pentru sancțiuni secundare împotriva instituțiilor străine care gestionează tranzacții cu cele incluse pe lista neagră.

Potrivit surselor din industrie citate de Reuters, această schimbare marchează o evoluție notabilă pentru Turcia — unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc, alături de India și China.

Rafinăria SOCAR Turkey Aegean (STAR), deținută de compania petrolieră de stat din Azerbaidjan, a asigurat recent patru transporturi de țiței din Irak, Kazahstan și alți producători non-ruși pentru livrare în decembrie, potrivit Reuters.

Aceste achiziții se ridică la între 77.000 și 129.000 de barili pe zi, reducând semnificativ consumul de petrol rusesc al rafinăriei.

O altă rafinărie turcă importantă, Tupras, crește, de asemenea, achizițiile de petrol non-rusesc, inclusiv sortimente irakiene de calitate similară cu Urals.

Două surse au declarat pentru Reuters că firma intenționează să elimine treptat importurile de țiței rusesc la una dintre cele două rafinării principale, ceea ce îi va permite să continue exportul de combustibil către Europa fără a încălca restricțiile viitoare.

Tupras a început deja să-și diversifice sursele de țiței, primind prima sa livrare din Brazilia la începutul acestui an și așteptând o a doua livrare din Angola în noiembrie.

Rosneft și Lukoil sunt pilonii economiei ruse. Împreună, acestea reprezintă aproape jumătate dintre exporturile de țiței ale țării, aproximativ 3,1 milioane de barili pe zi, potrivit estimărilor rusești.

Rosneft, controlată de stat și condusă de Igor Secin, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, produce aproximativ 40% din petrolul Rusiei. Lukoil, cea mai mare companie energetică privată din țară, reprezintă aproximativ 15% din producția națională și 2% din producția globală.

Noile sancțiuni se extind mult dincolo de companiile-mamă, acoperind șase filiale Lukoil și 28 de companii Rosneft. Printre acestea se numără Lukoil-Siberia de Vest, care reprezintă aproximativ 40% din producția de hidrocarburi a grupului.

Editor : M.C